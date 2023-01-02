Что изменилось в жизни тюменцев с 1 января 2023 года

Минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум
С 1 января 2023 года минимальный размер оплаты труда в Тюменской области увеличился до 16 тысяч 242 рублей. До этого его размер составлял 15 тысяч 279 рублей.
Величина прожиточного минимума в регионе установлена на уровне 14 тысяч 375 рублей. 15 тысяч 669 рублей – для трудоспособного населения, 14 тысяч 176 рублей – для детей, 12 тысяч 363 рубля – для пенсионеров.
Пособия и выплаты
С 1 января 2023 года тюменские семьи будут получать единое пособие в Социальном фонде России, которое объединит пять действующих мер поддержки: ежемесячную выплату в связи с рождением первого ребенка, ежемесячную выплату на третьего и последующих детей и выплату на ребенка от 3 до 7 лет, выплату женщинам, вставшим на учет по беременности на сроке до 12 недель и пособия на детей до 17 лет.
Мобилизованные жители Тюменской области и военнослужащим, заключившие контракт в отдельных подразделениях Министерства обороны России, продолжат получать единовременную денежную помощь в размере 100 тысяч рублей. Срок действия данного постановления правительства Тюменской области продлен до конца 2023 года.
Коммунальные платежи
С 2023 года тюменцы будут платить за общедомовые нужды не по нормативу, а по показателям установленных приборов учета. Перерасчет будет проведен в первом квартале 2023 года.
Проезд
С 1 января 2023 года стоимость проезда в городском общественном транспорте увеличилась с 29 до 30 рублей, при безналичном расчете – с 28 до 29 рублей. В загородных автобусах поездка теперь стоит 8,5 рублей за одну тарифную зону.
Выросли цены на билеты и в пригородных поездах. К примеру, поездка на поезде Тюмень – Тобольск в вагоне первого класса теперь обходится в 848 рублей, в вагоне второго класса —в 549 рублей.
Автомобили
С 1 января 2023 года в Тюменской области увеличились тарифы на эвакуацию и хранение арестованного автотранспорта. Перемещение задержанных транспортных средств на спецстоянку подорожало с 2 тысяч 411 рублей до 2 тысяч 508 рублей.
Хранение транспорта категорий А и М теперь стоит 59,17 рублей в час, автомобилей категории B и D до 3,5 тонны — 118,33 рубля в час. Час нахождения на спецстоянке транспорта категорий BE и D массой более 3,5 тонны, а также DE, C, CE теперь стоит 236,66 рублей, негабаритного транспортного средства — 355 рублей.
С 1 января 2023 года в Тюменской области подорожала стоимость техосмотра. Для легковых автомобилей цена увеличилась на 53,19% (с 596 до 913 рублей), для грузовиков — на 57,08% (с 636 до 999 рублей), для мотоциклов — на 61,31% (с 199 до 321 рубля), для грузовых автомобилей весом до 12 и свыше 12 тонн – от 45,33 до 45,41% (до 1821 и 1966 рублей соотвественно), для автобусов — на 33,25% (с 1173 до 1563 рублей), для автобусов массой свыше пяти тонн — 31,84% (с 1432 до 1888 рублей).
Налоги
С 1 января 2023 года в Тюменской области все налогоплательщики будут перечислять денежные средства на Единый налоговый счет. По данным ФНС, налоги будут оплачиваться до 28 числа месяца, следующего за отчетным.