Что изменилось в жизни тюменцев с 1 января 2023 года

С 1 января 2023 года в Тюменской области подорожала стоимость техосмотра. Для легковых автомобилей цена увеличилась на 53,19% (с 596 до 913 рублей), для грузовиков — на 57,08% (с 636 до 999 рублей), для мотоциклов — на 61,31% (с 199 до 321 рубля), для грузовых автомобилей весом до 12 и свыше 12 тонн – от 45,33 до 45,41% (до 1821 и 1966 рублей соотвественно), для автобусов — на 33,25% (с 1173 до 1563 рублей), для автобусов массой свыше пяти тонн — 31,84% (с 1432 до 1888 рублей).