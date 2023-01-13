Леонид Михельсон потерял миллиарды долларов из-за СВО

По словам аналитиков, 2022 год был успешным для Михельсона — на 28% выросли в цене акции «Новатэка», а «Сибур» поглотил крупнейшие активы татарстанской финансово-промышленной группы ТАИФ. Объединенная компания была оценена в $27 миллиардов и планировала с 2022 года вернуться к многолетней идее IPO, однако из-за спецоперации IPO «Сибура» пришлось отложить.