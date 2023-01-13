Леонид Михельсон потерял миллиарды долларов из-за СВО

По данным Forbes, за год его состояние уменьшилось на 3,3 миллиарда долларов и на конец года составляло $24,4 миллиарда.
По словам аналитиков, 2022 год был успешным для Михельсона — на 28% выросли в цене акции «Новатэка», а «Сибур» поглотил крупнейшие активы татарстанской финансово-промышленной группы ТАИФ. Объединенная компания была оценена в $27 миллиардов и планировала с 2022 года вернуться к многолетней идее IPO, однако из-за спецоперации IPO «Сибура» пришлось отложить.
В целом, по данным Forbes, по итогам 2022 года список российских миллиардеров сократился со 123 до 88 человек. Наибольшие денежные потери понес попавший под американские санкции основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов, он потерял почти $11 миллиардов. На конец декабря 2022 года его состояние оценено в 18,4 миллиарда долларов.
На втором месте по размеру убытков расположилась основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук — за год она потеряла 8,3 миллиарда долларов (состояние на 20 декабря 2022 года составляет $4,7 миллиарда). Замыкает тройку Олег Тиньков — основатель «Тинькофф банка» стал беднее в 2022 году на 5,9 миллиарда долларов. Его состояние теперь не превышает $0,87 миллиардов.
Раннее «Наш Город» писал, что в Тюменской области увеличилось число бедных по сравнению с 2021 годом. За границей бедности на сегодняшний день в регионе живут порядка 13,9% населения.