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В Тюменской области растет число бедных

Сегодня, 04:29
Фото: 1MI

В Тюменской области за год выросло число бедных

13,9% процентов жителей Тюменской области живут за чертой бедности. В 2021 году число тюменцев с минимальным уровнем дохода было меньше — 13,4% или 208 тысяч человек.
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Тюмень

Как следует из проекта постановления правительства «Об утверждении государственной программы Тюменской области «Развитие отрасли «Социальная политика», в 2023 число тюменцев, живущих за чертой бедности, планируют сократить до 11,7-13,7%, к 2025 году — до 10,4-12,8%.

С 2021 года граница бедности в России устанавливается на уровне последнего расчетного значения прожиточного минимума. С января 2023 года в Тюменской области величина прожиточного минимума в Тюменской области была установлена в размере 14 тысяч 375 рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что согласно данным Росстата в целом за 9  месяцев 2022 года  число жителей России, живущих за чертой бедности, сократилось на 400 тысяч человек. На  сегодняшний день в стране за границей бедности живут порядка 17,2 миллионов людей.

Более 17 миллионов россиян живут ниже границы бедности
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Доходы#Прожиточный минимум#Бедность#Тюмень#Тюменская область
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