В Тюменской области растет число бедных

Ранее «Наш Город» писал, что согласно данным Росстата в целом за 9 месяцев 2022 года число жителей России, живущих за чертой бедности, сократилось на 400 тысяч человек. На сегодняшний день в стране за границей бедности живут порядка 17,2 миллионов людей.