В Тюменской области растет число бедных

Как следует из проекта постановления правительства «Об утверждении государственной программы Тюменской области «Развитие отрасли «Социальная политика», в 2023 число тюменцев, живущих за чертой бедности, планируют сократить до 11,7-13,7%, к 2025 году — до 10,4-12,8%.
С 2021 года граница бедности в России устанавливается на уровне последнего расчетного значения прожиточного минимума. С января 2023 года в Тюменской области величина прожиточного минимума в Тюменской области была установлена в размере 14 тысяч 375 рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что согласно данным Росстата в целом за 9 месяцев 2022 года число жителей России, живущих за чертой бедности, сократилось на 400 тысяч человек. На сегодняшний день в стране за границей бедности живут порядка 17,2 миллионов людей.