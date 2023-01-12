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Советник тюменского губернатора рассказала о рисках для бизнесменов в 2023 году

Сегодня, 10:46
Фото: 1MI

Советник губернатора рассказала о влиянии СВО на тюменский бизнес

Президент Торгово-промышленной палаты Тюменской области Ольга Езикеева рассказала о перспективах и возможностях бизнесменов в 2023 году на фоне проведения СВО, сообщает 72.ру.

На данный момент предсказать последствия проведения спецоперации сложно, но экономический спад негативно скажется на среднем и крупном бизнесе.

«Сейчас еще ничего не происходит. Думаем, что, скорее всего, будет спад позже. Он не столько от спецоперации зависит. С ней напрямую связан только один фактор — экспорт наших товаров и услуг», - сообщила 72.ру советница губернатора Тюменской области Ольга Езикеева.

По её мнению микро-бизнесу ничего не грозит, больше пострадают предприятия среднего бизнеса. На данный момент тюменским организациям следует развивать легкую промышленность, производство косметики из целебной грязи, которую используют в санаториях.

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#Общество#Новости тюмени#Деньги#Экономика#Новый год 2023#Бизнес#Александр Мязин
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