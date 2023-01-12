Советник тюменского губернатора рассказала о рисках для бизнесменов в 2023 году

На данный момент предсказать последствия проведения спецоперации сложно, но экономический спад негативно скажется на среднем и крупном бизнесе.
«Сейчас еще ничего не происходит. Думаем, что, скорее всего, будет спад позже. Он не столько от спецоперации зависит. С ней напрямую связан только один фактор — экспорт наших товаров и услуг», - сообщила 72.ру советница губернатора Тюменской области Ольга Езикеева.
По её мнению микро-бизнесу ничего не грозит, больше пострадают предприятия среднего бизнеса. На данный момент тюменским организациям следует развивать легкую промышленность, производство косметики из целебной грязи, которую используют в санаториях.
Ранее «Наш город» сообщал, что Югра и Ямал попали в ТОП спонсоров госбюджета. Регионы перечислили триллионы рублей.