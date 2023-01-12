Югра и Ямал попали в ТОП спонсоров госбюджета. Регионы перечислили триллионы рублей

В 2021 году мэр Москвы Сергей Собянин заявлял о том, что Москва по итогам первого полугодия перечислила в федеральный бюджет почти 981 млрд рублей, это 13,6% от всех налоговых сборов. Впереди был только нефтеносный Ханты-Мансийский автономный округ, который перечислил 1,56 трлн рублей. Но уже тогда Москва отставала от главного «кормильца» более чем в полтора раза.