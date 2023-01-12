Югра и Ямал попали в ТОП спонсоров госбюджета. Регионы перечислили триллионы рублей

Ханты-Мансийский автономный округ пополнил федеральный бюджет на 2,62 трлн рублей (в 3,7 раза больше, чем Москва), а ЯНАО — на 1,23 трлн рублей. Москва в первом полугодии 2022 года не доплатила в федеральный бюджет налогов на 274 млрд рублей, пишут «Новые Известия».
Бюджетная система России складывается из налогов, основу которых составляют НДС, НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых) и отчасти налог на прибыль компаний.
В 2021 году мэр Москвы Сергей Собянин заявлял о том, что Москва по итогам первого полугодия перечислила в федеральный бюджет почти 981 млрд рублей, это 13,6% от всех налоговых сборов. Впереди был только нефтеносный Ханты-Мансийский автономный округ, который перечислил 1,56 трлн рублей. Но уже тогда Москва отставала от главного «кормильца» более чем в полтора раза.
В первом полугодии 2022 года совокупные налоговые сборы в Москве из-за разрушенных внешнеторговых связей, осторожности предпринимателей и потребителей в условиях СВО сократились, но незначительно. Спад составил менее 2%. Однако отчисления в федеральный бюджет уменьшились на 28% или 274,7 млрд рублей.
Доля Москвы в федеральном бюджете сократилась до 7,2%, зато в консолидированном бюджете субъектов РФ выросла до 22%. ХМАО в первом полугодии 2022 года увеличил налоговые поступления до 2,62 трлн рублей, Ямал принес федеральному бюджету 1,23 трлн рублей.
По словам экспертов ХМАО и ЯНАО, живущие за счёт нефти, были обречены на увеличение налоговых сборов в пользу федерального бюджета, поскольку в январе–июне 2021 года 1 баррель марки Urals стоил $63,35, а в январе–июне 2022 года — $84,09.
Однако не только северные регионы попали в список спонсоров федерального бюджета, но и небогатые Самарская область, Пермский край и Оренбургская область. Причиной возросших отчислений стали подорожавшие нефть и газ, которые добывают в этих регионах.
Россия держится не на Москве, а на регионах с нефтью. В Самарской области за год добывают порядка 16 млн тонн нефти — совсем немного в масштабах России, но даже такие показатели дают существенную прибавку для бюджета. Только расчёт на то, что нефть обеспечит светлое будущее, ошибочен. В этом уверен главный научный сотрудник Института экономики РАН Игорь Николаев.
«2022 год был последним годом, когда были высокие цены на нефть, а самые тяжелые санкции в отношении российских энергетических товаров тогда только начинали вступать в действие. Основные санкции по нефти и нефтепродуктам начнут работать с 5 февраля 2023 года, когда эмбарго вступит в силу», — отметил Игорь Николаев.
По его словам, из-за нефтяного эмбарго пропорции налоговых отчислений в федеральный бюджет будут меняться. И особенно пострадают регионы.