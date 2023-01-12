«Не имела на это право»: подробности экспертизы по делу Кирилла Мартюшева

«1. Содержится ли в предоставленном видеоматериале лингвистические и психологические признаки побуждения (в том числе в форме призыва) к осуществлению противоправной деятельности (в том числе к насильственным действиям) против какой — либо группы, выделенной по национальному, религиозному, социальному и иным признакам (ее представителей), если да, то в каких именно высказываниях, какими языковыми формами они выражены?»