Тюмень стоит в девятибалльных пробках

Ранее «Наш Город» писал, что на строительство развязки на улице Мельникайте из областного бюджета было выделено порядка 3 миллиардов рублей. Ее строительство продолжается до сих пор. Улица Дамбовская на данные момент не расширена, а движение с моста Мельникайте упирается сразу в несколько светофоров и перекрёсток с улицей Харьковская. Вследствие чего на участке улицы образуются километровые пробки.