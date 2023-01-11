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Тюмень стоит в девятибалльных пробках

Сегодня, 03:16
Фото: 2 ГИС

Тюменские автомобилисты застряли в пробке на мосту Мельникайте

Девятибалльные пробки образовались сегодня утром на дорогах Тюмени. Затруднено движение по мосту Мельникайте в Тюмени в районе съезда на Дамбовскую и далее в сторону улицы Харьковской.
Видео: 2 ГИС

Также стоит  участок Мельникайте в сторону 50 лет Октября, здесь же произошло дорожно-транспортное происшествие, и участок от ТРЦ «Кристалл» до ТРЦ «Премьер». Затор наблюдается на улице Профсоюзной из-за дорожных работ.

Затруднено движение на улицах Червишевский тракт — от Тимирязева до Трактовой, Федюнинского, 30 лет Победы, 50 лет ВЛКСМ, Одесской, Трактовой, Мориса Тореза и Холодильной. В пробке стоит Окружная дорога, улица Монтажников, Щербакова.

Ранее «Наш Город» писал, что на строительство развязки на улице Мельникайте из областного бюджета было выделено порядка 3 миллиардов рублей. Ее строительство продолжается до сих пор. Улица Дамбовская на данные момент не расширена, а движение с моста Мельникайте упирается сразу в несколько светофоров и перекрёсток с улицей Харьковская. Вследствие чего на участке улицы образуются километровые пробки.

 

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Дорожные пробки#Пробки#Безопасность на дорогах#ГИБДД#Дороги#Тюменская область#Видео
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