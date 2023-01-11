Тюмень стоит в девятибалльных пробках

Также стоит участок Мельникайте в сторону 50 лет Октября, здесь же произошло дорожно-транспортное происшествие, и участок от ТРЦ «Кристалл» до ТРЦ «Премьер». Затор наблюдается на улице Профсоюзной из-за дорожных работ.
Затруднено движение на улицах Червишевский тракт — от Тимирязева до Трактовой, Федюнинского, 30 лет Победы, 50 лет ВЛКСМ, Одесской, Трактовой, Мориса Тореза и Холодильной. В пробке стоит Окружная дорога, улица Монтажников, Щербакова.
Ранее «Наш Город» писал, что на строительство развязки на улице Мельникайте из областного бюджета было выделено порядка 3 миллиардов рублей. Ее строительство продолжается до сих пор. Улица Дамбовская на данные момент не расширена, а движение с моста Мельникайте упирается сразу в несколько светофоров и перекрёсток с улицей Харьковская. Вследствие чего на участке улицы образуются километровые пробки.