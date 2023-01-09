В Сбере посчитали, что на Урале чаще всего покупали перед Новым годом и в дни каникул

Количество покупок, совершенных в новогодние каникулы 2023 года, оказалось сопоставимо с аналогичным периодом 2022 года. При этом в новогодние праздники выросло количество заказов на доставку готовой еды из кафе и ресторанов (+11%). Также уральцы больше внимания уделяли своему здоровью (+8%) и чаще пользовались услугами такси (+7%). Реже в праздники приобретали автотовары и оплачивали услуги парковки.