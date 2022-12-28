Режим работы Сбербанка 30 декабря — 9 января

Дебетовую СберКарту можно активировать в приложении и сразу начать ею пользоваться до получения пластика. Если ваша карта без пластика, она уже доступна к использованию для покупок онлайн. Кредитную СберКарту также можно активировать в приложении и начать использовать сразу для оплаты покупок онлайн. Пластиковую карту вы сможете забрать в выбранном офисе после окончания нерабочих дней или заказать курьерскую доставку на любой из рабочих дней после завершения праздников.