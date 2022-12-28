Режим работы Сбербанка 30 декабря — 9 января

30 декабря (пятница) — офисы банка будут работать в стандартном режиме.
31 декабря (суббота) — будут работать офисы, график которых предусматривает работу в субботу. Время работы будет сокращено на час.
1–3 января — нерабочие дни. Будут работать только дежурные офисы.
4–6 января — будет работать часть офисов, график которых предусматривает работу в субботу.
7 января (суббота) — нерабочий день. Будут работать только дежурные офисы.
8 января (воскресенье) — будут работать офисы, график которых предусматривает работу в воскресенье.
9 января (понедельник) — стандартный рабочий день.
В период с 31 декабря по 8 января обслуживание корпоративных клиентов в офисах банка не проводится, за исключением операций по регистрации бизнеса и открытия отдельных видов счетов.
Режим работы индивидуален для каждого офиса и указан как в самих отделениях, так и в мобильных приложениях СберБанк Онлайн в разделе «На карте», СберБизнес, а также на сайте банка в разделе «Отделения и банкоматы».
Платежи по кредитам юридических лиц, приходящиеся на период с 31 декабря по 8 января, будут списаны в первый рабочий день — 9 января.
Платежи по кредитам физических лиц 1–8 января будут списываться в штатном режиме. Согласно условиям кредитования, платёж можно внести до первого рабочего дня включительно без возникновения просрочки, если платёжная дата приходится на выходной или праздничный день.
Пролонгация вкладов, которые заканчиваются 1–8 января, будет перенесена на 9 января. Пролонгация вкладов, заканчивающихся 31 декабря и 9 января, будет осуществляться в штатном режиме.
Если клиенты решат воспользоваться деньгами после окончания вклада, то смогут сделать это без ограничений в любой день в СберБанк Онлайн или в отделении банка в соответствии с графиком работы.
Оформить дебетовую или кредитную СберКарту в нерабочие и выходные дни можно в мобильном приложении СберБанк Онлайн.
Дебетовую СберКарту можно активировать в приложении и сразу начать ею пользоваться до получения пластика. Если ваша карта без пластика, она уже доступна к использованию для покупок онлайн. Кредитную СберКарту также можно активировать в приложении и начать использовать сразу для оплаты покупок онлайн. Пластиковую карту вы сможете забрать в выбранном офисе после окончания нерабочих дней или заказать курьерскую доставку на любой из рабочих дней после завершения праздников.
Банкоматы и устройства самообслуживания в зонах круглосуточного обслуживания отделений в эти дни будут работать в стандартном режиме. Большинство операций клиенты могут совершать самостоятельно в мобильном приложении СберБанк Онлайн, которое работает 24/7.