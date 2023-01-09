На заседании по делу Виталия Бережного не удалось собрать коллегию присяжных

В начале декабря «Наш город» сообщал, что Адвокат Виталия Бережного Елена Шихова полагает, что СК нерационально тратит бюджетные деньги. Она призывала следователей найти нарушивших тайну совещания присяжных. Елена Шихова недавно покинула Россию и Виталий Бережной работает сейчас с адвокатом Анастасией Волк.