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На заседании по делу Виталия Бережного не удалось собрать коллегию присяжных

Сегодня, 16:20
Фото: nashgorod.ru

Суд не смог собрать коллегию присяжных на заседании по делу Виталия Бережного

В Московском городском суде 9 января прошло заседание по делу об убийстве Насти Муравьевой. По информации телеграм-канала «Честный детектив», сегодня не удалось собрать коллегию присяжных заседателей.

Новое заседание назначено на 6 февраля, в этот день проведут новый отбор присяжных.

«Ещё месяц обвиняемый в убийстве девочки — Виталий Бережной проведет в одном из столичных следственных изоляторов», - сообщили в телеграм-канале.

В начале декабря «Наш город» сообщал, что Адвокат Виталия Бережного Елена Шихова полагает, что СК нерационально тратит бюджетные деньги. Она призывала следователей найти нарушивших тайну совещания присяжных. Елена Шихова недавно покинула Россию и Виталий Бережной работает сейчас с адвокатом Анастасией Волк. 

Елена Шихова призывает следователей найти тех, кто нарушил тайну совещания присяжных
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#Александр Мязин#Общество#Происшествия#Дела судебные#Уголовные дела#Убийство#Прокуратура
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