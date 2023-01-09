На заседании по делу Виталия Бережного не удалось собрать коллегию присяжных

Новое заседание назначено на 6 февраля, в этот день проведут новый отбор присяжных.
«Ещё месяц обвиняемый в убийстве девочки — Виталий Бережной проведет в одном из столичных следственных изоляторов», - сообщили в телеграм-канале.
В начале декабря «Наш город» сообщал, что Адвокат Виталия Бережного Елена Шихова полагает, что СК нерационально тратит бюджетные деньги. Она призывала следователей найти нарушивших тайну совещания присяжных. Елена Шихова недавно покинула Россию и Виталий Бережной работает сейчас с адвокатом Анастасией Волк.