Елена Шихова призывает следователей найти тех, кто нарушил тайну совещания присяжных

«Я думаю, что следователям СК следовало бы для начала найти того, кто нарушил тайну совещания присяжных. Там было всего 9 человек. 8 присяжных и 1 судья. А то мы только и слышим в последнее время СК начали то, СК возбудили это. Ок, по порядку. Где виновный в роспуске коллегии присяжных?!», - прокомментировала ситуацию «Нашему городу» Елена Шихова.
Адвокат Виталия Бережного полагает, что в текущей ситуации лучше найти винового в разглашении тайны совещания присяжных.
«А начинаешь разбираться, они видите ли настолько пафосные, что комментариев не дают. Да потому что сказать нечего. Одно сплошное нерациональное использование бюджетных средств», - отметила Елена Шихова.
Сегодня «Наш город» сообщал, что другой адвокат Бережного Анастасия Волк разочаровалась в эффективности проверок тюменских следователей. Напомним, что 5 декабря оперативники СКР возбудили уголовное дело из-за распространённых в соцсетях сканов протоколов, заключений и экспертиз по делу об убийстве 8-летней Насти Муравьевой.
Елена Шихова недавно покинула Россию и Виталий Бережной работает сейчас с адвокатом Анастасией Волк.