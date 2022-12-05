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Елена Шихова призывает следователей найти тех, кто нарушил тайну совещания присяжных

Сегодня, 17:16
Фото: 1MI

Адвокат Бережного призывает следователей найти нарушивших тайну совещания присяжных

Адвокат Виталия Бережного Елена Шихова полагает, что СК нерационально тратит бюджетные деньги. По данным «Нашего города», это касается очередного уголовного дела, по фактам разглашения сведений об убийстве 8-летней Насти в Тюмени.
«Я думаю, что следователям СК следовало бы для начала найти того, кто нарушил тайну совещания присяжных. Там было всего 9 человек. 8 присяжных и 1 судья. А то мы только и слышим в последнее время СК начали то, СК возбудили это. Ок, по порядку. Где виновный в роспуске коллегии присяжных?!», - прокомментировала ситуацию «Нашему городу» Елена Шихова.

Адвокат Виталия Бережного полагает, что в текущей ситуации лучше найти винового в разглашении тайны совещания присяжных.

«А начинаешь разбираться, они видите ли настолько пафосные, что комментариев не дают. Да потому что сказать нечего. Одно сплошное нерациональное использование бюджетных средств», - отметила Елена Шихова.

Сегодня «Наш город» сообщал, что другой адвокат Бережного Анастасия Волк разочаровалась в эффективности проверок тюменских следователей. Напомним, что 5 декабря оперативники СКР возбудили уголовное дело из-за распространённых в соцсетях сканов протоколов, заключений и экспертиз по делу об убийстве 8-летней Насти Муравьевой.

Елена Шихова недавно покинула Россию и Виталий Бережной работает сейчас с адвокатом Анастасией Волк. 

Адвокат Бережного разочаровалась в эффективности проверок тюменских следователей
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#Общество#Новости тюмени#Жалобы#Уголовное дело#Следствие#Адвокаты#Тюменский областной суд#СКР#Наказание#Уголовная ответственность
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