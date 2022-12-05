Елена Шихова призывает следователей найти тех, кто нарушил тайну совещания присяжных

Сегодня «Наш город» сообщал, что другой адвокат Бережного Анастасия Волк разочаровалась в эффективности проверок тюменских следователей. Напомним, что 5 декабря оперативники СКР возбудили уголовное дело из-за распространённых в соцсетях сканов протоколов, заключений и экспертиз по делу об убийстве 8-летней Насти Муравьевой.