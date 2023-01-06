В тюменском селе прошли похороны мобилизованного бойца, погибшего на Украине

Как рассказала «Нашему Городу» глава Коркинского сельского поселения Елена Турнаева, Яков сам попросил, чтобы его мобилизовали.
Яков родился 19 октября 1983 года в селе Одино. Закончил девять классов Коркинской школы, получил права тракториста и работал в колхозе Будённовец. В армию он был призван в ноябре 2001 года.
«Учебку проходил в Самаре, был стрелком-наводчиком в танковых войсках. 2002 году подписал контакт и отправился на службу, а Абхазию. Там он находился до 2005 года, получил черный крест „За службу на Кавказе“, а после служил по контракту в военной части, расположенной под Тюменью», — рассказала Елена Турнаева.
После армии отучился на сварщика. Последние несколько лет работал в агрофирме КРИММ. У погибшего военного осталась жена и двое сыновей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на этой неделе прошли отправки мобилизованных граждан в зону СВО. Последняя из них состоялась накануне, 5 января.