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В тюменском селе прошли похороны мобилизованного бойца, погибшего на Украине

Сегодня, 15:10
Фото: 1MI

В тюменском селе похоронили мобилизованного бойца, погибшего в спецоперации

В тюменском селе Одино Упоровского района 5 января прошли похороны погибшего на Украине в ходе выполнения боевого задания Якова Переладова. 39-летний военный находился в зоне специальной военной операции с октября 2022 года.
Сюжет
Тюмень

Как рассказала «Нашему Городу» глава Коркинского сельского поселения Елена Турнаева, Яков сам попросил, чтобы его мобилизовали.

Яков родился 19 октября 1983 года в селе Одино. Закончил девять классов Коркинской школы, получил права тракториста и работал в колхозе Будённовец. В армию он был призван в ноябре 2001 года.

«Учебку проходил в Самаре, был стрелком-наводчиком в танковых войсках. 2002 году подписал контакт и отправился на службу, а Абхазию. Там он находился до 2005 года, получил черный крест „За службу на Кавказе“, а после служил по контракту в военной части, расположенной под Тюменью», — рассказала Елена Турнаева.

После армии отучился на сварщика. Последние несколько лет работал в агрофирме КРИММ. У погибшего военного осталась жена и двое сыновей.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на этой неделе прошли отправки мобилизованных граждан в зону СВО. Последняя из них состоялась накануне, 5 января.

 

Из Тюмени в зону СВО отправили третий за эту неделю эшелон мобилизованных
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#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Общество#Тюмень#Новости тюмени#Военные#Военные травмы#Военные действия#Военнослужащие
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