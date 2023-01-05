Из Тюмени в зону СВО отправили третий за эту неделю эшелон мобилизованных

В торжественной церемонии проводов бойцов приняли участие не только их родные и друзья, но и официальные лица региона. С напутственным словом выступили председатель Общественный палаты Тюменской области Геннадий Чеботарёв и замначальника ТВВИКУ Владимир Бузин.
«Вы прекрасно показали свою подготовку на полигонах. Уверен, что поставленная задача будет выполнена вами с честью и достоинством. Вы способны сделать все. Держитесь всегда друг друга, помогайте друг другу. Дружба, настоящая, мужская, она в большей степени складывается в войсковом коллективе», — подчеркнул Владимир Бузин.
Это уже третья отправка военных в зону СВО в этом году. Первую группу, спецбатальон «Росомаха», проводили с железнодорожного вокзала 3 января. Накануне на Украину из Тюмени был отправлен эшелон мобилизованных жителей Прикамья, прошедших трехмесячную подготовку в учебном центре Тюмени.