Из Тюмени в зону СВО отправили третий за эту неделю эшелон мобилизованных

«Вы прекрасно показали свою подготовку на полигонах. Уверен, что поставленная задача будет выполнена вами с честью и достоинством. Вы способны сделать все. Держитесь всегда друг друга, помогайте друг другу. Дружба, настоящая, мужская, она в большей степени складывается в войсковом коллективе», — подчеркнул Владимир Бузин.