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Из Тюмени в зону СВО отправили третий за эту неделю эшелон мобилизованных

Сегодня, 11:34
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Из Тюмени в зону СВО отправили эшелон мобилизованных

Очередная группа мобилизованных граждан отправилась сегодня из Тюмени к местам боевого слаживания. Военные в течение трех месяцев проходили подготовку в тюменском учебном центре.
Сюжет
Тюмень

В торжественной церемонии проводов бойцов приняли участие не только их родные и друзья, но и официальные лица региона.  С напутственным словом выступили председатель Общественный палаты Тюменской области Геннадий Чеботарёв и замначальника ТВВИКУ Владимир Бузин.

«Вы прекрасно показали свою подготовку на полигонах. Уверен, что поставленная задача будет выполнена вами с честью и достоинством. Вы способны сделать все. Держитесь всегда друг друга, помогайте друг другу. Дружба, настоящая, мужская, она в большей степени складывается в войсковом коллективе», — подчеркнул Владимир Бузин.

Это уже третья отправка военных в зону СВО в этом году. Первую группу, спецбатальон «Росомаха»,  проводили с железнодорожного вокзала 3 января. Накануне на Украину из Тюмени был отправлен эшелон мобилизованных жителей Прикамья, прошедших трехмесячную подготовку в учебном центре Тюмени.

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#Валентина Бурнашева#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Военные#Военнослужащие#Тюменская область
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