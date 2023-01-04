В кинотеатрах покажут документальные фильмы о СВО по поручению президента

В опубликованном на официальном сайте Кремля поручении президента указано, что до 1 ведомство должно представить предложения по «обеспечению показа в киносетях отечественного документального кино на темы, посвященные специальной военной операции, борьбе с распространением неонацистской и неофашистской идеологии».