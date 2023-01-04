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В кинотеатрах покажут документальные фильмы о СВО по поручению президента

Сегодня, 05:58
Фото: 1MI

В кинотеатрах будут показывать документальные фильмы о спецоперации

В российских кинотеатрах могут начать показывать документальные фильмы о специальной военной операции на Украине. Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин Министерству культуры страны.
Сюжет
Тюмень

В опубликованном на официальном сайте Кремля поручении президента указано, что до 1 ведомство должно представить предложения по «обеспечению показа в киносетях отечественного документального кино на темы, посвященные специальной военной операции, борьбе с распространением неонацистской и неофашистской идеологии».

Министерству обороны России поручено оказать содействие российским документалистам в подготовке кинематографического материала об участниках специальной военной операции, проявивших отвагу, мужество и героизм.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне из Тюмени в зону СВО была отправлена группа бойцов спецподразделения «Росомаха». Участие в торжественной церемонии отправки принял губернатор Тюменской области Александр Моор.

 

 

В Тюмени в зону СВО проводили спецбатальон «Росомаха». Видео
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#Валентина Бурнашева#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Кино#Кинотеатры#Военные#Тюменская область#Владимир Путин
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