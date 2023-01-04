В кинотеатрах покажут документальные фильмы о СВО по поручению президента

В опубликованном на официальном сайте Кремля поручении президента указано, что до 1 ведомство должно представить предложения по «обеспечению показа в киносетях отечественного документального кино на темы, посвященные специальной военной операции, борьбе с распространением неонацистской и неофашистской идеологии».
Министерству обороны России поручено оказать содействие российским документалистам в подготовке кинематографического материала об участниках специальной военной операции, проявивших отвагу, мужество и героизм.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне из Тюмени в зону СВО была отправлена группа бойцов спецподразделения «Росомаха». Участие в торжественной церемонии отправки принял губернатор Тюменской области Александр Моор.