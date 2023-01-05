Жизнь Никиты Михалкова находится в опасности

Изначально режиссёр находился на лечении в ГКБ № 67. Впоследствии реанимационная бригада перевезла Никиту Сергеевича в другую больницу. У Михалкова диагностировали ковидную пневмонию.
Никита Михалков — известный советский и российский кинорежиссёр, киноактёр, сценарист, продюсер, телеведущий и блогер. Снимался в фильмах «Утомлённые солнцем», «Жестокий романс», «Ревизор», «Станционный смотритель», «Я шагаю по Москве», «Вокзал для двоих» и других кинокартинах.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области отмечается снижение заболеваемости коронавирусом. Однако режим повышенной готовности пока сохранится до февраля.