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Жизнь Никиты Михалкова находится в опасности

Сегодня, 14:43
Фото: 1MI

Российский актёр и режиссёр Никита Михалков госпитализирован с коронавирусом

Состояние 77-летнего Михалкова в настоящий момент тяжёлое, сообщает Baza.

Изначально режиссёр находился на лечении в ГКБ № 67. Впоследствии реанимационная бригада перевезла Никиту Сергеевича в другую больницу. У Михалкова диагностировали ковидную пневмонию.

Никита Михалков — известный советский и российский кинорежиссёр, киноактёр, сценарист, продюсер, телеведущий и блогер. Снимался в фильмах «Утомлённые солнцем», «Жестокий романс», «Ревизор», «Станционный смотритель», «Я шагаю по Москве», «Вокзал для двоих» и других кинокартинах.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области отмечается снижение заболеваемости коронавирусом. Однако режим повышенной готовности пока сохранится до февраля.

Фото: Baza
В Тюменской области продлили режим повышенной готовности из-за коронавируса
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#Елена Чебоксарова#Режиссер#Актеры#Сценарист#Кино#Михалков
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