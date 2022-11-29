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В Тюменской области продлили режим повышенной готовности из-за коронавируса

Сегодня, 08:45
Фото: 1MI

В Тюменской области продлен режим повышенной готовности из-за COVID-19

В Тюменской области до начала 2023 года продлили срок действия режима повышенной готовности в связи с COVID-19. Такое решение принял сегодня оперштаб.
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Тюмень

По данным управления Роспотребнадзора, последние две недели в регионе регистрируется замедление темпов снижения уровня заболеваемости коронавирусом. За последние сутки в Тюменской области было выявлено 56 случаев COVID-19. Четырнадцать тюменцев были госпитализированы. Всего за неделю коронавирусной инфекцией заболели около 650 человек.

Ранее «Наш Город» писал, что случаев заболевания вариантом вируса «Цербер» в Тюменской области не зарегистрировано. Продолжается вакцинация населения от гриппа и COVID-19. Прививки уже поставили порядка 1,4 миллиона человек.

 

В Тюменской области случаев «Цербера» нет
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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Больница#Тюменская область#Болезни#Роспотребнадзор#COVID-19#Режим повышенной готовности
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