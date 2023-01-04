«Аварии еженедельно»: тюменцы требуют установить светофор на опасном перекрестке

Девушка-пешеход, проходившая мимо чудом не пострадала — она вовремя успела отбежать от автомобиля, влетевшего на тротуар.
«Водители мало того, что не соблюдают скоростной режим, ещё и на знаки не смотрят. Как правило, автомобили выносит от удара на пешеходный тротуар. Администрация города прекрасно знает об этой зоне риска и ничего не предпринимает, сегодня чуть не пострадали пешеходы. Сколько должно произойти аварий, или администрация ждёт летальных исходов, неизвестно. Почему пешеходы должны подвергаться риску из-за нерегулируемого перекрёстка?» — возмутились тюменцы.
Местные жители отмечают, что стараются данный участок обходить за несколько метров в целях безопасности.
«Не только этот нерегулируемый перекресток опасный, но возле поликлиники № 5. Уже давным-давно пора поставить светофоры. Столько детей по этой дороге ходит каждый день в школу», — написала Ольга Я.
«Уже неоднократно писали про этот перекрёсток. Неужели не могут, что-то уже решить с ним. Позорище!», — подчеркнула Алина М.
Ранее «Наш Город» писал, что 31 декабря на улице Щербакова нетрезвая автоледи без водительских прав снесла остановочный пункт на улице Щербакова. По счастливой случайности никто из пешеходов не пострадал.