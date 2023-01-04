«Аварии еженедельно»: тюменцы требуют установить светофор на опасном перекрестке

Тюменцы требуют установить светофор на опасном перекрестке

Тюменцы просят установить светофор на опасном перекрестке улиц Андрея Бушуева и Василия Пошибякина. По словам горожан, ежемесячно на данном участке происходят по 3-4 аварии. Накануне здесь произошло очередное ДТП — в дорожный знак врезался внедорожник.