В органы соцзащиты обратились более 4 тысяч семей тюменцев, участвующих в СВО

По словам вице вице-губернатора региона Ольги Кузнечевских, все поступившие обращения рассмотрены. По каждому из них принимаются необходимые меры. Порядка двум тысячам семей мобилизованных тюменцев была оказана помощь в социальных гостиных. Тысячу заявок от родных бойцов помогли выполнить выполнили волонтеры добровольческого движения #МЫВМЕСТЕ.
Также семьям мобилизованных жителей региона дополнительную поддержку предоставляют предприятия Тюменской области. Помощь от работодателей получили более 400 семьей.
Губернатор региона Александр Моор поручил держать ситуацию с оказанием помощи и поддержки семей участников СВО на контроле.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне в Тюмени в администрации города состоялось награждение родных погибших на Украине бойцов орденами Мужества.