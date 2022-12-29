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В органы соцзащиты обратились более 4 тысяч семей тюменцев, участвующих в СВО

Сегодня, 08:25
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Более 4000 обращений поступило в органы соцзащиты от тюменских семей участников СВО

Более четырех тысяч обращений поступило в органы социальной защиты Тюменской области в этом году от родных военных, принимающих участие в специальной военной операции на Украине.
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Тюмень

По словам вице вице-губернатора региона Ольги Кузнечевских, все поступившие обращения рассмотрены. По каждому из них принимаются необходимые меры. Порядка двум тысячам семей мобилизованных тюменцев была оказана помощь в социальных гостиных. Тысячу заявок от родных бойцов помогли выполнить выполнили волонтеры добровольческого движения #МЫВМЕСТЕ.

Также семьям мобилизованных жителей региона дополнительную поддержку предоставляют предприятия Тюменской области. Помощь от работодателей получили более 400 семьей.

Губернатор региона Александр Моор поручил держать ситуацию с оказанием помощи и поддержки семей участников СВО на контроле.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне в Тюмени в администрации города состоялось награждение родных погибших на Украине бойцов орденами Мужества.

 

 

 

 

Родным погибших на СВО тюменских бойцов вручили ордена Мужества
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Частичная мобилизация#Управление социальной защиты#Помощь#Тюмень#Тюменская область
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