В органы соцзащиты обратились более 4 тысяч семей тюменцев, участвующих в СВО

Более 4000 обращений поступило в органы соцзащиты от тюменских семей участников СВО

Более четырех тысяч обращений поступило в органы социальной защиты Тюменской области в этом году от родных военных, принимающих участие в специальной военной операции на Украине.

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