Стали известны подробности задержания шеф-редактора 86.ру

Никиту Кифорука полиция допрашивала 5 часов на вокзале Тюмени

Шеф-редактор югорского портала 86.ру Никита Кифорук рассказал подробности задержания и обысках силовиками, прошедших сегодня утром. По его словам, сотрудники правоохранительных органов сняли его с поезда Сургут — Тюмень. У него были изъяты телефоны. Журналист ехал в областную столицу на Новый год.

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