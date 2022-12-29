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Стали известны подробности задержания шеф-редактора 86.ру

Сегодня, 09:17
Фото: Скрин страницы Никиты Кифорука ВКонтакте

Никиту Кифорука полиция допрашивала 5 часов на вокзале Тюмени

Шеф-редактор югорского портала 86.ру Никита Кифорук рассказал подробности задержания и обысках силовиками, прошедших сегодня утром. По его словам, сотрудники правоохранительных органов сняли его с поезда Сургут — Тюмень. У него были изъяты телефоны. Журналист ехал в областную столицу на Новый год.
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Тюмень
«Сняли с поезда на подъезде к Тюмени. Завели на вокзале в линейный отдел, там продержали часов пять. Изъяли всю технику. После подписания протокола изъятия отпустили домой. Я так понял, что в этом время шел обыск у Артура Галиева (журналист издания 72.ру — прим.ред.), поэтому меня так долго и не отпускали», — пояснил «Нашему Городу» Никита Кифорук.

По его словам, причину задержания силовики пояснили тем, что его подозревают в связях с  экс-депутатом Государственной думы Ильей Пономаревым (Признан иностранным агентом на территории РФ - прим. ред.), против которого заведено уголовное дело из-за распространения заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ.

«Спрашивали знаю я Пономарева (Признан иностранным агентом на территории РФ - прим. ред.) или нет, имею ли с ним какие-либо отношения. Но я даже не знаю, кто это», — добавил Кифорук.

Ранее «Наш Город» писал, что сегодня утром обыск прошел журналиста тюменского портала 72.ру Артура Галиева. У Галиева были изъяты телефоны и ноутбук.

«Обыски в стране проходят в рамках уголовного дела в отношении Ильи Пономарева (Признан иностранным агентом на территории РФ - прим. ред.), который в последнее время обозначил себя крайне странным поведением и высказываниями. Вероятно, силовики решили, что в стране действует его тайная сеть сторонников, поэтому решили провести обыски у журналистов и активистов. По какой градации делали отбор — без понятия. Никогда не следил за его деятельностью, тем более не поддерживал её», — сообщил Галиев в своем тг-канале.

Ранее подобный обыск прошел у корреспондентки издания 86.ру Юлии Глазовой. 

У тюменских журналистов сегодня утром прошли обыски
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Обыски#Следственный комитет#Тюмень#Происшествия#Тюменская область
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