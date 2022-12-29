У тюменских журналистов сегодня утром прошли обыски

«У меня прошел обыск по делу Пономарева*. Без понятия, каким боком я с ним связан. И понятия не имею, чем он занимается. Изъяли телефон и мой старый ноут. Считаю, что это просто повод оказать давление на меня из-за моей работы журналистом», — написал Галиев в своем тг-канале.
Шеф-редактор портала 86.ру Никита Кифорук, приехавший в Тюмень из Сургута к семье для встречи Нового года, задержан. У журналиста также изъяли технику, а утром с его телефона пришло сообщение о том, что он поменял сим-карту.
В Управлении МВД по Тюменской области отказались комментировать ситуацию.
Известно, что обыски проходят в семи российских регионах у администраторов Telegram-каналов в рамках дела в отношении Ильи Пономарева*. Среди них функционеры платформы «Утро февраля», которые под кураторством западных служб осуществляли информационную деятельность по дискредитации ВС РФ.
Илья Пономарев* — это бывший депутат Государственной думы. Покинул Россию в 2014 году, после чего получил гражданство в Украине. Годом позже против него было заведено уголовное дело о растрате фонда «Сколково» и Пономарева* объявили в международный розыск.
30 августа 2022 года Коптевский суд Москвы заочно арестовал бывшего депутата Госдумы Илью Пономарева* по делу о распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ.
Ему предъявлено обвинение по статье УК РФ «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил по мотивам политической ненависти. Наказание предусматривает лишение свободы до 10 лет.
* признан иноагентом на территории РФ