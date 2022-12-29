«Наш город» посчитал, какие товары теперь не могут позволить себе тюменцы

Мы сравнили изменение цен на одни и те же товары за год и посчитали, сколько единиц можно было купить на среднюю зарплату жителя Тюменской области в 2021 и как обстоят дела сейчас.
Средняя зарплата по официальной статистике выросла с 55 тысяч 270 рублей до 58 тысяч 63 рублей. В итоге доступнее стали: овощи и фрукты, алкоголь, телевизоры и топливо.
Традиционно подорожали квартиры и машины. Но к большому разочарованию значительный рост отмечается во всех позициях категории «Бытовая химия». Также у жителей региона теперь могут возникнуть проблемы с покупкой лекарств.
О том, чем теперь мыться и на какие лекарства цены взлетели сильнее всего, вы можете узнать в спецпроекте «Индекс утраты».