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«Наш город» посчитал, какие товары теперь не могут позволить себе тюменцы

Сегодня, 09:58
Фото: 1MI

Насколько обеднели жители Тюменской области за 2022 год

Цены в регионе растут, но вместе с ними растет и средняя зарплата. Как соотносятся эти два фактора и какие позиции в магазинах больше не доступны жителям Тюменской области «Наш город» рассказал в спецпроекте «Индекс утраты».
Сюжет
Тюмень

Мы сравнили изменение цен на одни и те же товары за год и посчитали, сколько единиц можно было купить на среднюю зарплату жителя Тюменской области в 2021 и как обстоят дела сейчас.

Средняя зарплата по официальной статистике выросла с 55 тысяч 270 рублей до 58 тысяч 63 рублей. В итоге доступнее стали: овощи и фрукты, алкоголь, телевизоры и топливо. 

Традиционно подорожали квартиры и машины. Но к большому разочарованию значительный рост отмечается во всех позициях категории «Бытовая химия». Также у жителей региона теперь могут возникнуть проблемы с покупкой лекарств. 

О том, чем теперь мыться и на какие лекарства цены взлетели сильнее всего, вы можете узнать в спецпроекте «Индекс утраты». 

«Индекс утраты». Насколько подорожала жизнь в Тюменской области в 2022 году
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#Общество#Тюмень#Тюменская область#Максим Карпиков
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«Индекс утраты». Насколько подорожала жизнь в Тюменской области в 2022 году
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