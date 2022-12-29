Эльвира Соколова, директор ООО "БытХим-Сибирь":

- С учетом, что люди мыться не перестанут никогда, так же как и кушать, спрос на продукцию всегда остается высоким, именно поэтому снижения спроса не увидели, а наверное наоборот интерес к российским производителям возрос, но цена на сегодняшний день играет главенствующую роль при выборе продукции. Если ранее одним из приоритетов клиент ставил упаковку и аромат отдушки, то на сегодня эту позицию заняла цена. Люди начинают понимать, почему цена отличается одного и того же товара в магазинах-дискаунтерах, и в обычных магазинах, они увидели качество продукта.



Прогнозы на ближайший год очень оптимистичные, в связи с тем, что в России вступают в силу 35%-ные заградительные пошлины на широкий ассортимент товаров из «недружественных» стран. Прежде всего, речь идет о бытовой химии и средствах личной гигиены, по которым, как поясняет Минпромторг, имеются отечественные аналоги, не уступающие по качеству зарубежным. В целом розничные цены на зарубежные аналоги гарантированно взлетят на 35-40 %, а где-то, в условиях особо дорогой аренды торговых площадей еще и больше. Огромную составляющую в ценообразовании занимает тара, оборудование для производства тары, включая пресс-формы иностранного производства, поэтому, для того, чтобы продукция была более доступной для покупателя, бытовая химия в России разливается может быть и не в самые красивые флаконы, и не так презентабельно выглядит, но могу сказать, что качество самой продукции нисколько не уступает иностранным аналогам.

