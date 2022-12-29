В исследовании мы опирались на открытые данные региональной службы статистики.
За основу взяты средние зарплаты за этот и прошлый годы, а так же цены по региону за октябрь 2021 и октябрь 2022 года. Мы посчитали, сколько единиц товара можно сегодня купить на среднюю зарплату, а сколько можно было купить год назад, таким образом и получили ИНДЕКС УТРАТЫ.
Эти данные помогают понять, действительно ли товар стал доступнее или ради его покупки придется на чем-то сэкономить.
Из 52 проанализированных позиций, касающихся сфер жизни человека, в плюсе жители Тюменской области оказались только по 18 позициям, остальные 34 стали менее доступными.
Однако каждую позицию стоит рассматривать в формате ассоциаций с приобретаемыми в купе товарами. Если рассматривать борщевой набор, то она стал значительно выгоднее, так как "утрата" 15 % лука с лихвой компенсируется большей доступностью картошки и моркови.
Но, например, в сфере бытовой химии наблюдается тотальный провал. Каждая из позиций подорожала так, что мыло, зубная паста и прочие средства теперь могут стать поводом для серьезной экономии.
Схожая ситуация и на фармацевтическом рынке. Болеть в Тюменской области всегда было дорого, а сейчас ситуация только ухудшилась. Хотя рост лекарств и не превышает 10 %, но для среднестатистического жителя региона этот прирост - ощутимый.
Стабильный рост показали также самые дорогие товары, которые чаще всего берут в кредит - это автомобили, квартиры и техника.
Продукты - самая больная тема для жителей Тюмени. Ситуация на рынке нестабильна - то стоимость "борщевого набора" вырастет в два раза, то снизится в полтора. Сейчас мы можем говорить о том, что морковь, картофель огурцы и помидоры стали заметно доступнее. Но в то же время стоимость сахара, хлеба, лука и риса подскочила так, что на среднюю зарплату теперь можно купить значительно меньше продукции.
Так, в этом году житель Тюменской области может позволить себе на 20 буханок хлеба меньше, но на 17 килограммов картофеля больше.
Самый значительный рост цены зафиксирован на сахар - в сентябре 2021 года он стоил 57 рублей, в этом году - 76. Казалось бы, разница незначительная, но за ее счет тюменцы "потеряли" 198 килограммов продукции.
Благодаря тому, что цена на огурцы упала со 167 до 89 рублей (95%), сейчас в регионе можно купить их на 316 килограммов больше.
Если оценивать изменение цена на все 17 категорий продуктов, то большинство из них все же стали менее доступны - цены опережают рост средней зарплаты в 10 товарах: говядина, масло сливочное, молоко, сметана, сахар, хлеб, рис, гречка, лук и яблоки. Обратная ситуация отмечается с подсолнечным маслом, яйцами, мукой, картофелем, морковью, огурцами и помидорами.
- В текущем году несмотря на определенные проблемы, обусловленные внешними факторами, ассортимент розничных сетей сократился незначительно, в пределах 2-2,5 %. Но эту разницу торговые сети довольно быстро компенсируют, поскольку работа по расширению ассортимента активно продолжается.
Мы видим рост спроса на отечественные товары, особенно в категориях кондитерских изделий, бытовой химии и косметики. Также наблюдаем двукратный рост продаж товаров под собственными торговыми марками розничных сетей: доля СТМ в общем объеме продаж всех видов товаров превысила 10 %, при этом в непродовольственной категории она достигает 30 %. Это объясняется высоким качеством и привлекательной ценой таких товаров, а также лояльностью и доверием потребителей к федеральным сетям, которые внимательно следят за качеством товаров под собственными марками.
Средний чек покупок в торговых сетях-членах АКОРТ вырос в первом полугодии в среднем на 10% по сравнению с прошлым годом. В целом по стране также динамика положительная: по данным «Ромир» на начало октября, средний чек увеличился на 4,2%. Покупатель стал более бережливым, внимательнее относится к скидкам и программам лояльности торговых сетей. Доля продаж товаров со скидками к концу лета выросла до 52% - это чуть выше докризисных показателей.
- Продуктовый ритейл вырос относительно прошлого года, на этом сказалась продуктовая инфляция и переток покупателей из сегмента общественного питания – покупатели стали реже питаться вне дома, при этом у них осталась потребность «баловать» себя, что выражается в спорадических покупках экзотических продуктов в традиционном ритейле. Например, компания X5 Group, управляющая сетями «Пятёрочка», «Перекрёсток», «Карусель» и «Чижик», за девять месяцев 2022 года увеличила продажи на 19 % по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, до 1,898 трлн рублей.
Средний чек во многих традиционных ритейлерах снизился, но при этом повысилась частота посещения магазинов. Покупатели стали внимательнее следить за ценами, обращать внимание на скидки и сравнивать предложение от нескольких ритейлеров, в надежде сэкономить. Также изменился подход к посещению магазинов, спрос сдвинулся в сторону дискаунтеров, которые росли наибольшими темпами, так сеть «Чижик» за 2022 планирует открыть до 400 торговых точек по всей стране. При этом стоит отметить, что не везде средний чек падает, например, в сегменте красоты за 9 месяцев 2022 год отмечен рост величины среднего чека на 20 % относительно того же периода 2021.
В большинстве регионов России, в том числе и в Тюменской области, алкоголь стал доступнее. Сейчас среднестатистический тюменец может на нынешнюю среднюю зарплату купить на две бутылки водки больше, чем на прошлогоднюю. Это связано с тем, что цена на водку выросла не так значительно - с 588 рублей до 605.
Однако по указу Министерства финансов России крепкий алкоголь подорожает в следующем году. Цены на спиртные напитки крепостью свыше 28 % увеличатся на 7,7 %.
- Мы находимся в состоянии социально-экономического и психологического кризиса, периода специальной военной операции и импортозамещения алкоголя, который начался не один год назад, вдобавок - продолжение пандемии. Эти факторы отпечатались на рынке алкогольной продукции.
2021 год был более спокойный, 2022 год – кризисный. Есть определенные демографические моменты – часть мужчин ушла с алкогольного рынка в связи с мобилизационными мероприятиями и с отъездом. Влияет и то, что средний класс весь находится в России, не едет в отпуск за рубеж.
Весь импортный алкоголь всегда выпивал средний класс, у других на него денег не было.
После объявления карантина в 2020 году, объемы потребления выросли на 35 %. 2021 год был идеальным – средний класс вновь отдыхал за границей, заработали бары и рестораны после простоя. В 2022 году активизировались процессы импортозамещения. Это связано с уходом части европейских операторов с отечественного рынка, надо понимать, что ту продукцию, владельцы которой покинули российский рынок, употребляет максимум 10-15 % населения. Это даже не весь средний класс, который является основным ее потребителем. А преобладающая часть населения даже не заметила их исчезновение. Может быть, обратили внимание, что витрины стали не такими красивыми.
- Изменились цены на закуп и качество продаваемого. Идем в ногу с экономикой, адаптируясь под обстоятельства. На спросе не отображается. Дело не столько в том, что отсутствует какой-то процент оригинала, сколько в грамотном замещении. За рюмку сочувствия гость платит пониманием.
Сигареты для жителей Тюменской области стали почти на 14 % менее доступными. Цена на них выросла со 126 рублей до 154. И теперь курильщики региона могут позволить себе на 60 пачек сигарет меньше.
Но тюменцы находчивости не теряют, особой популярностью пользуются контрафактные сигареты. Так в 2022 году таможня изъяла у контрабандистов более 28 тысяч пачек сигарет. Товар, произведенный в Республике Беларусь, везли из Московской и Владимирской областей на пяти машинах.
- Если говорить об изменениях на рынке, то нельзя не отметить рост популярности одноразовых электронных систем доставки никотина (электронных сигарет). Тенденция возникла пару лет назад, но сейчас бешено развивается среди молодежи. Так, у законодателя не оказалось рычагов регулирования развития этого рынка с точки зрения ограничений, которые накладываются на потребителей, особенно несовершеннолетних и с точки зрения сбора налогов.
Помимо этого есть нелегальный табачный рынок, вызывающий беспокойство производителей, законодателей и регулирующих отрасль органов. Любая нелегалка – это убыль в кармане компании, производящей товар легально, обеспечивающий товарооборот. Ну, и курильщик в стране стал молодеть.
Спрос упасть не мог. Он остался прежним, но с тенденцией, что возраст курильщика стал чуть моложе. Спрос будет подрастать сейчас, потому что такой период. Люди курят не потому что реклама, выкладка в магазине, страшные картинки и не потому что что-то стало доступнее, а потому что его к этому подталкивает жизнь. Сейчас даже идет разговор о замене конфет в пайке обратно на сигареты. Потому что парням в окопе конфеты не нужны.
Повышение стоимости на сигареты на 20 % произошло в 2020 году. В 2021 и 2022 году наценка составит 4 %.
После резкого роста в начале года, в конце марта в России цены на бытовую технику начали снижаться. Доступнее в этом году стали телевизоры - на 10,5 %.
Но цены на электропылесосы все же значительно подросли. Ранее этот вид техники можно было приобрести за 7 тысяч рублей, а теперь ценник подскочил до 9 тысяч, из-за чего товар стал на 18,5 % менее доступным.
Более стабильной осталась ситуация со смартфонами, здесь наблюдается незначительный перекос на 1,1%, но все же в сторону утраты, а не приобретения.
Свою лепту внес уход Samsung, LG, Electrolux, Siemens, Sharp, Panasonic, Bosch и других крупных брендов. Однако значительного дефицита товаров замечено не было. На место ушедших европейских брендов встали пылесосы и телевизоры и прочее от китайских, турецких и других брендов, имеющих заводы на территории России.
- В феврале 2022 года продажи выросли в два раза, это сказалось и на ценах. Рост составил до 30 %. Сейчас мы оказались в новом мире, где, кроме роста курса, введены технологические санкции, и пока не понятно, как будут происходить поставки большого перечня товаров.
- Покупатели “М.Видео” и “Эльдорадо” продолжают получать привычную выгоду благодаря регулярным акционным предложениям, программам лояльности, trade-in и обновленным программам рассрочки без переплат. На фоне стабилизации цен и расширения ассортимента в третьем квартале 2022 года мы отметили восстановление потребительского спроса после пика инвестиционной привлекательности наших товаров в феврале-марте. В последние месяцы покупатели стали чаще обращать внимание на бренды, которые только набирают массовую популярность, или появились на российском рынке относительно недавно.
Мы вывели на российский рынок крупнейшего производителя качественной бытовой техники в Центральной Азии бренд Artel. Сейчас в наших магазинах доступны стиральные машины, ТВ, холодильники, пылесосы и другая техника Artel, а до конца года ассортимент расширится до порядка 60 моделей.
Растет популярность техники китайских, турецких брендов, компаний из других стран, имеющих свои заводы на территории России, например, Haier, Beko и Candy. Спрос на технику из России, Узбекистана и Беларуси вырос вдвое за 9 месяцев 2022 года в годовом сопоставлении. Самыми популярными брендами стали «Атлант», Darina, Gefest, Flama и Elikor.
Автомобили, уже традиционно, считаются в России - роскошью. А с этого года и подавно. Иномарки стали менее доступными на 23,6 %, по сравнению с прошлым годом. С отечественными автомобилями ситуация обстоит лучше, но незначительно, их доступность упала на 18,1 %.
Сейчас автомобиль иностранного производства можно приобрести за 1,9 млн, тогда как в прошлом году на него пришлось бы потратить только 1,5 млн. Российский автомобиль в сентябре прошлого года обходился тюменцам в 787 тысяч, а сейчас и за него придется выложить не меньше миллиона рублей.
- Что произошло? Во-первых, часть производителей покинули рынок, а потому предложения стало меньше. Во-вторых, в связи с нестабильной политической ситуацией у людей пропала уверенность в завтрашнем дне, а потому на автомобили упал спрос. Это все способствовало резкому росту цен.
Делать прогнозы по рынку можно будет только после того, как закончится специальная военная операция и у потребителей появится какое-то понимание стабильности.
Мы можем констатировать, что сегодня в России дефицита автомобилей не наблюдается, то есть предложение есть. Можно прийти в салон и что-то выбрать, но это что-то будет стоить очень дорого.
- Продажи новых автомобилей сократились примерно на 60 %. Вторичный рынок также снижается, если сравнивать с прошлым годом, но раз в пять медленнее, а в сравнении с весной этого года и вовсе растёт. В целом, всё довольно плохо в сравнении с прошлым годом, но «оттепель», если сравнивать с весной.
Средняя цена подержанных автомобилей начинает расти (хотя какое-то время с начала кризиса снижалась). Плюс возник дефицит новых автомобилей, из-за чего снизилась доля покупок в трейд-ин. Плюс покупательская способность также продолжает снижаться. Результат неутешительный — дилеры стали зарабатывать на автомобилях в 2-4 раза меньше в сравнении с началом кризиса.
В целом на рынке преимущественно остались доступными для покупки только отечественные и китайские бренды. Самыми обсуждаемыми стали уход Renault и Nissan. Возникают большие проблемы с оригинальными запчастями. Казалось бы, параллельный импорт должен был помочь, но вторичные санкции и общие логистические сложности не позволяют закупать большие объёмы.
Все четыре категории товаров стали для жителей Тюменской области менее доступными. В среднем "индекс утраты" составил более 17,5 %. Значительнее всего выросли цены на зубные щетки - со 116 рублей до 156, а это минус 106 штук на среднестатистическую зарплату.
Также жители Тюменской области теперь могут себе позволить на 205 кусков мыла, на 60 бутылок шампуня и 78 тюбиков зубной пасты меньше.
В этом сегменте значительную долю российского рынка контролировали транснациональные корпорации - Procter & Gamble, Unilever и Henkel. Покупатели предпочитали разрекламированный бренд российскому и готовы были платить чуть больше за узнаваемую упаковку.
И потому иностранные бренды не торопятся покидать Россию, хотя и регулярно заявляют об этом. Так, заводы Procter & Gamble и Unilever по-прежнему работают на территории РФ, а их производители адаптируют бизнес.
- С учетом, что люди мыться не перестанут никогда, так же как и кушать, спрос на продукцию всегда остается высоким, именно поэтому снижения спроса не увидели, а наверное наоборот интерес к российским производителям возрос, но цена на сегодняшний день играет главенствующую роль при выборе продукции. Если ранее одним из приоритетов клиент ставил упаковку и аромат отдушки, то на сегодня эту позицию заняла цена. Люди начинают понимать, почему цена отличается одного и того же товара в магазинах-дискаунтерах, и в обычных магазинах, они увидели качество продукта.
Прогнозы на ближайший год очень оптимистичные, в связи с тем, что в России вступают в силу 35%-ные заградительные пошлины на широкий ассортимент товаров из «недружественных» стран. Прежде всего, речь идет о бытовой химии и средствах личной гигиены, по которым, как поясняет Минпромторг, имеются отечественные аналоги, не уступающие по качеству зарубежным. В целом розничные цены на зарубежные аналоги гарантированно взлетят на 35-40 %, а где-то, в условиях особо дорогой аренды торговых площадей еще и больше. Огромную составляющую в ценообразовании занимает тара, оборудование для производства тары, включая пресс-формы иностранного производства, поэтому, для того, чтобы продукция была более доступной для покупателя, бытовая химия в России разливается может быть и не в самые красивые флаконы, и не так презентабельно выглядит, но могу сказать, что качество самой продукции нисколько не уступает иностранным аналогам.
- Рынок меняется, цены тоже будут продолжать меняться. Но жители РФ демонстрируют большую, чем у жителей других стран, способность адаптироваться к экономическим и социальным проблемам. GFK называют это привычкой к кризису.
Даже в спокойные годы житель Европы потреблял около 16 килограммов в год товаров бытовой химии. Житель нашей страны – вдвое меньше.
Брендозависимость у данного сегмента не сильная, так что можно прогнозировать расширение сферы использования хозяйственного мыла, и товаров без упаковки.
А проблема должна решаться с помощью государства - импортозамещение, помощь российским производителям.
Procter&Gamble (США) - лидер российского рынка, занимающий почти 30%, уходит с торговыми марками Fairy, Tide, Ariel, «Миф», Lenor, Comet, Mr. Propper. Также Henkel Group (Германия) - почти 17 % рынка - объявила об уходе.
Согласно данным Тюменьстата, все виды топлива подорожали, но, с учетом роста средней зарплаты, стали доступнее. Больше на 4,23 % АИ-92 теперь могут купить тюменцы. А АИ-95 стал доступнее на 4,80 %.
Дизель хоть и вырос с 54,92 рубля до 55,26, за литр, но его теперь можно приобрести на 4,41 % больше, чем на прошлогодняя среднюю зарплату.
За год, по данным сайте региональной статистики, цена на проезд не изменилась, но раз зарплата выросла, то и передвигаться на общественном транспорте стало на 5 % выгоднее.
- Наиболее значимые события произошли после начала СВО. Из-за перебоев с поставками топлива на экспорт на внутреннем рынке образовался профицит, что последние месяцы давило на оптовые цены в РФ. Также отметим работу демпферного механизма, благодаря которому цены не росли даже во время ослабления рубля и роста мировых цен на нефть.
Во многом из-за этих факторов цены в рознице с начала года практически не увеличились (особенно если сравнивать с общим уровнем инфляции). Полагаем, что после введения эмбарго ЕС на морские поставки нефтепродукты (которое будет введено 5 февраля) профицит на внутреннем рынке может усилиться, что продолжит давить как на оптовые, так и на розничные цены внутри РФ. Отметим, что практически весь рост цен на топливо (и особенно на дизель) с августа 2021 года по август 2022 года пришелся на вторую половину 2021 года, когда наблюдался локальный дефицит дизеля.
Согласно последнему ежемесячному отчету ОПЕК, спрос на нефть в РФ в 2022 году может снизиться на 2,3 % (г/г).
Фармацевтическую отрасль 2022 год заметно встряхнул. Невозможность получать расходники от зарубежных поставщиков вынудило рынок в ускоренном темпе искать аналоги. Этот непростой период особенно остро переживали диабетики и другие тюменцы, имеющие хронические заболевания и нуждающиеся в постоянном приеме лекарств.
К сентябрю 2022 года доступнее для жителей региона стал только Валидол, он подорожал всего на 1 рубль 20 копеек.
Пачка Нимесулида, 100 мг, 10 таблеток в прошлом году стоила 97 рублей, а в этом году - 105 рублей, из-за чего его доступность снизилась на 3,25 %.
Корвалол подорожал на два рубля и теперь бутыльков по 25 мл можно купить на 18 меньше, чем в 2021 году.
Значительнее прочих выросла цена на мазь Левомеколь, со 160 она взлетела до 188 и стала на 10,6 % менее доступной. "Индекс утраты" Аллохола и поливитаминов составил 8,08 и 8,29 % соответственно.
- Аналитические компании, которые занимаются в том числе и оценкой динамики фармрынка, публикуют данные о том, что в 2022 году фармацевтический рынок растет примерно на 10 % по сравнению с 2021 годом. Кроме того, весной фармрозница отмечала ажиотажный спрос на лекарственные препараты, что было вызвано обеспокоенностью граждан возможным ростом цен, перебоями с поставками лекарств, а также потенциальным уходом зарубежных фармпроизводителей с российского рынка (самые громкие истории – L-тироксин и карбамазепин). К настоящему времени ситуация нормализовалась, однако отдельные случаи, вызванные проблемой с логистикой, сохраняются. Однако очевидно, что на спрос оказывает существенное влияние новостной фон: любые негативные новости о ситуации в стране и в мире способны вызвать новую волну ажиотажного спроса на жизненно-необходимые и важнейшие лекарственные препараты.
- Фармацевтический рынок в 2022 году, безусловно, изменился. Сейчас отечественных препаратов закупается больше и люди стали чаще покупать именно их. Это связано с тем, что импортных препаратов стало поступать меньше, а некоторые и вовсе ушли с рынка. И плюс у многих лекарственных препаратов также изменился производитель, но и цена стала меньше.
Если говорить про аптеку, в которой я работаю, то предложение растёт с каждым днём. Был и ажиотаж, когда скупали всё! Но сейчас это происходит в более спокойном темпе.
Тарифы на коммунальные услуги выбиваются из нашего общего исследования - они регулируются государством. Хотя многие в Тюменской области пытаются оспорить решения чиновников.
Так в Тюмени с декабря 2022 года повысили тарифы на 14,9 %. Вместе с этим на 9 % выросли тарифы по всей России. По итогу имеем увеличение на 25,24 % с начала года.
15 ноября 2022 года в Центральный районный суд поступил иск о признании незаконным решения гордумы от 21.10.2021 о повышении платы за коммуналку, но судья вернул заявителю дело, неподсудное данному суду.
Но даже в сентябре 2022 года мы можем видеть, как падает доступность ЖКХ.
В среднем "индекс утраты" колеблется в районе 5 %. Доступнее на 0,89 % стала только плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов.
За сентябрь 2022 года средняя стоимость квадратного метра в тюменских новостройках выросла на 1 % и составила 105,9 тысяч рублей. Динамика роста оказалась ниже чем в августе, когда средняя стоимость квадратного метра первичного жилья выросла на 1,8 %.
Вторичный рынок более гибкий по цене и повышение ставок в условиях наличия программ с низким первоначальным взносом компенсируется ростом дисконта при продаже вторичного жилья. Сейчас средний уровень торга в Тюмени достиг рекордных значений, превысив 6 %.
Сейчас типовая квартира на вторичном рынке стала на 31,4 % менее доступной из-за того, что цена за квадратный метр выросла с 63 тысяч рублей до 97. На первичном рынке ситуация получше, но незначительно. Цена за квадрат выросла так, что снизила возможность покупки жилья на 8,8 %.
- За год цены на вторичном рынке выросли на 12 %, на первичном — на 15 %, и сложилась ситуация, когда на первичном рынке стоимость кв.м выше, чем на вторичном рынке. Во многом большую роль играют ипотечные ставки. Сейчас на первичном рынке достаточно выгодных предложений, по которым можно подобрать комфортный ежемесячный платеж: предложения от застройщиков с рассрочкой, траншевой ипотекой, субсидированной ипотекой до 0,01 % годовых, трейд-ин, и даже ипотечный кэшбэк. Застройщики применяют все возможные инструменты для привлечения покупателей.
- Ежегодно, за последние два года наблюдалась тенденция на прирост активного приобретения недвижимого имущества. Более 40 % от общих продаж составляли квартиры в новых домах, но вторичный рынок не отставал. В 2022 году цена на новостройки значительно выросла в первом квартале за счет высокого спроса. Квартиры вторичного рынка переняли тенденцию и повысили цены на квадратные метры в готовых домах. Общий прирост цен на квартиры составляет от 10 % до 30 %. Стоимость на квадратные метры зависит в большей степени от предложенных ипотечных программ. Скажем так, чем привлекательней расчет по ипотеке для клиента, тем больше квадратных метров он может и хочет приобрести. Низкие ставки — высокий спрос, а значит и рост цен. Что касается квартир в новых домах, то цена начинает расти уже с момента открытия продаж. Вы можете приобрести квартиру в новостройке на этапе строительства и к моменту и выдачи ключей стоимость вашей квартиры будет отличаться от начальной на 12 % и более.
- Основное влияние на рынок аренды оказывает традиционное сезонное изменение баланса спроса и предложения. Пик активностей арендаторов, который отмечается каждый год с середины июля до начала октября прошел. Количество выставленных на сдачу квартир начало расти, естественно, что такая увеличивающаяся конкуренция между собственниками начинает сдерживать ставки аренды от дальнейшего спроса.
Влияние на рынок объявление частичной мобилизации имело кратковременный характер, когда из-за состояния неопределенности в последнюю неделю сентября часть собственников хотели срочно сдать свои квартиры, опасаясь резкого падения спроса и ставок аренды. Но этого не произошло. Ситуация на рынке аренды очень быстро стабилизировалась.
Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то в настоящий момент динамика по спросу и объему предложения абсолютно идентичная.
При этом объем предложения сезонно остается низким — сейчас объем предложения квартир на 50-60 % меньше, чем в среднем по году. Однако он активно восстанавливается в том числе за счет тех собственников, которые начинают сдавать квартиры с параллельной их продажей.
Такая практика актуальна в связи с выросшим объемом предложения на рынке вторичного жилья. Восстановление объема предложения сдаваемых квартир до нормальных уровней мы прогнозируем стандартно к январю-февралю следующего года.