В Тюменской области ищут председателя Комитета по делам национальностей

В приглашении на работу указано, что должен иметь образование и стаж государственной гражданской службы или работы по специальности, направлению подготовки в соответствии с действующим законодательством. Должностные обязанности в опубликованной вакансии не прописаны. Размер заработной платы — до 43 тысяч 680 рублей.
На данный момент и. о. председателя комитета по делам национальностей Тюменской области является Роман Малыгин. На должность он был назначен в начале ноября этого года. До этого Малыгин занимал должность заместителя председателя областного Комитета по делам национальностей.
Ранее «Наш Город» писал, что управление делами правительства Тюменской области объявило о поиске инженера по надзору за строительством и сервисных инженеров. Приглашения на работу были опубликованы на минувшей неделе на портале «Работа России».