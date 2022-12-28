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В Тюменской области ищут председателя Комитета по делам национальностей

Сегодня, 08:28
Фото: 1MI

Тюменские власти ищут председателя Комитета по делам национальностей

В правительство Тюменской области ищут кандидатов на должность председателя регионального Комитета по делам национальностей. Соответствующая вакансия опубликована на портале «Работа России».
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Тюмень

В приглашении на работу указано, что должен иметь образование и стаж государственной гражданской службы или работы по специальности, направлению подготовки в соответствии с действующим законодательством. Должностные обязанности в опубликованной вакансии не прописаны. Размер заработной платы — до 43 тысяч 680 рублей.

На данный момент и. о. председателя комитета по делам национальностей Тюменской области является Роман Малыгин. На должность он был назначен в начале ноября этого года. До этого Малыгин занимал должность заместителя председателя областного Комитета по делам национальностей.

Ранее «Наш Город» писал, что управление делами правительства Тюменской области объявило о поиске инженера по надзору за строительством и сервисных инженеров. Приглашения на работу были опубликованы на минувшей неделе на портале «Работа России».

 

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Вакансии#Работа#Тюмень#Тюменская область
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