В Тюменской области ищут председателя Комитета по делам национальностей

В приглашении на работу указано, что должен иметь образование и стаж государственной гражданской службы или работы по специальности, направлению подготовки в соответствии с действующим законодательством. Должностные обязанности в опубликованной вакансии не прописаны. Размер заработной платы — до 43 тысяч 680 рублей.