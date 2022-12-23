Тюменцев приглашают на работу в правительство. Обещают выплачивать премии

Кандидат на должность инженера по надзору за строительством должен иметь высшее образование и опыт работы не менее трех лет. В его обязанности будет входить составление и проверка локальных, объектных и сводных сметных расчетов по дефектным ведомостям и проектной документации, проверка расчета расхода материалов по выполненным работам, исполнительно-технической документации, надзор за ходом строительства, реконструкции или ремонта, ведение учета ремонтно-строительных работ.