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Тюменцев приглашают на работу в правительство. Обещают выплачивать премии

Сегодня, 03:52
Фото: 1MI

Тюменцев приглашают на работу в правительство

Управление делами правительства Тюменской области ищет инженера по надзору за строительством и сервисных инженеров. Соответствующие вакансии опубликовали накануне на портале «Работа России».
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Тюмень

В предложениях о работе указано, что претенденты на должность сервисного инженера должны иметь высшее образование и опыт работы не менее одного года. Будущим сотрудникам предстоит обеспечивать бесперебойную работу оборудования, систем и комплексов в Управлении делами.

Кандидат на должность инженера по надзору за строительством должен иметь высшее образование и опыт работы не менее трех лет. В его обязанности будет входить составление и проверка локальных, объектных и сводных сметных расчетов по дефектным ведомостям и проектной документации, проверка расчета расхода материалов по выполненным работам, исполнительно-технической документации, надзор за ходом строительства, реконструкции или ремонта, ведение учета ремонтно-строительных работ.

Размер заработной платы составит от 30 тысяч до 35 тысяч рублей. Также предусмотрены ежеквартальные премии в размере 40-45%.

Ранее «Наш Город» писал, что по данным опроса HeadHunter, в этом году у 17% жителей Тюменской области выросли доходы, еще у 17% они сократились, у 44% тюменцев размер заработной платы остался на прежнем уровне.

У 17% жителей Тюменской области в этом году упали доходы
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Вакансии#Работа#Тюмень#Тюменская область
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