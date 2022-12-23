Тюменцев приглашают на работу в правительство. Обещают выплачивать премии

В предложениях о работе указано, что претенденты на должность сервисного инженера должны иметь высшее образование и опыт работы не менее одного года. Будущим сотрудникам предстоит обеспечивать бесперебойную работу оборудования, систем и комплексов в Управлении делами.
Кандидат на должность инженера по надзору за строительством должен иметь высшее образование и опыт работы не менее трех лет. В его обязанности будет входить составление и проверка локальных, объектных и сводных сметных расчетов по дефектным ведомостям и проектной документации, проверка расчета расхода материалов по выполненным работам, исполнительно-технической документации, надзор за ходом строительства, реконструкции или ремонта, ведение учета ремонтно-строительных работ.
Размер заработной платы составит от 30 тысяч до 35 тысяч рублей. Также предусмотрены ежеквартальные премии в размере 40-45%.
Ранее «Наш Город» писал, что по данным опроса HeadHunter, в этом году у 17% жителей Тюменской области выросли доходы, еще у 17% они сократились, у 44% тюменцев размер заработной платы остался на прежнем уровне.