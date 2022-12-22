У 17% жителей Тюменской области в этом году упали доходы

В тоже время 17% опрошенных в Тюменской области рассказали о падении доходов (по России — 22%). В профессиональном разрезе на уменьшение заработной платы чаще всего сетуют в сферах «Автомобильный бизнес» (35%), «Консультирование» и «Продажи» (по 31%), «Туризм, гостиницы, рестораны» (30%), а также «Медицина, фармацевтика» и «Маркетинг, реклама, PR» (по 29%).