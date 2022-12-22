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У 17% жителей Тюменской области в этом году упали доходы

Сегодня, 04:43
Фото: 1MI

У 17% жителей Тюменской области выросли зарплаты

Почти у каждого шестого жителя Тюменской области в этом году выросли доходы — заработная плата стала больше у 17% работающего населения. Таковы данные исследования службы HeadHunter.
Сюжет
Тюмень

По данному показателю регион вышел на второе место среди регионов России (среднероссийский показатель 15%). На первом оказалась Томская область, где о росте зарплат заявили 27% респондентов.

Больше всего опрошенных с повышением уровня доходов в этом году оказалось в сферах «Добыча сырья» (26%),  закупки (25%), ИТ-специальности (21%), банковская отрасль (20%).

В тоже время 17% опрошенных в Тюменской области рассказали о падении доходов (по России — 22%). В профессиональном разрезе на уменьшение заработной платы чаще всего сетуют в сферах «Автомобильный бизнес» (35%), «Консультирование» и «Продажи» (по 31%), «Туризм, гостиницы, рестораны» (30%), а также «Медицина, фармацевтика» и «Маркетинг, реклама, PR» (по 29%).

У 44% опрошенных жителей Тюменской области заработная плата в 2022 году осталась на прежнем уровне (по России — 36%). 6% опрошенных тюменцев попали в этом году под сокращение  — и это самый низкий показатель в РФ (по России — 17%).

Ранее «Наш Город» писал, что по данным Тюменьстата, 77% жителей Тюменской области зарабатывают в месяц не более 45 тысяч рублей.

Большая часть тюменцев зарабатывает в месяц менее 45 тысяч рублей
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#Валентина Бурнашева#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Экономика#Заработная плата#Доходы#Исследования#Социологические исследования#Тюменская область
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