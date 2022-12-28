Тюменцам разрешили шуметь в новогоднюю ночь до 4 утра

В документе отмечено, что запреты на шум в часы тишины с 22:00 до 8:00 часов в будние дни, с 22:00 до 9:00 часов в выходные и нерабочие праздничные дни, а также с 13:00 до 15:00 часов ежедневно в многоквартирных домах не распространяются на «действия, совершаемые в период с 22 часов 31 декабря до 4 часов 1 января».