Новогодние мероприятия в Тюменской области отменять из-за СВО не будут

По словам властей, решение о целесообразности проведения различных шоу и дискотек главы муниципалитетов Тюменской области принимают самостоятельно.
В Тюмени сегодня состоится открытие ледового городка и резиденции Деда Мороза на площади 400-летия города. В понедельник, 26 декабря, в областной столице запланировано официальное открытие главной городской елки.
Ранее «Наш Город» писал, что власти Тюменского района рекомендовали муниципальным учреждениям культуры отменить все увеселительные мероприятия из-за спецоперации. Правда, только для взрослых — детские утренники и елки будут проведены по намеченному графику.