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Новогодние мероприятия в Тюменской области отменять из-за СВО не будут

Сегодня, 04:18
Фото: 1MI

Власти Тюменской области опровергли запрет на проведение новогодних мероприятий

Запрещать проведение предпраздничных новогодних мероприятий в Тюменской области не будут. Об этом заявили в информационном центре регионального правительства.
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Тюмень

По словам властей, решение о целесообразности проведения различных шоу и дискотек главы муниципалитетов Тюменской области принимают самостоятельно.

В Тюмени сегодня состоится открытие ледового городка и резиденции Деда Мороза на площади 400-летия города. В понедельник, 26 декабря, в областной столице запланировано официальное открытие главной городской елки.

Ранее «Наш Город» писал, что власти Тюменского района рекомендовали муниципальным учреждениям культуры отменить все увеселительные мероприятия из-за спецоперации. Правда, только для взрослых — детские утренники и елки будут проведены по намеченному графику.

В Тюмени на этой неделе откроют ледовый городок и резиденцию Деда Мороза
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Новый год 2023#Праздники#Тюмень#Тюменская область#Запреты
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