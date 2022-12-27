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На Украине погиб 20-летний тюменец

Сегодня, 03:23
Фото: Водник Дк

В Тюмени похоронили 20-летнего тюменца, погибшего на Украине

В Тюмени прошли похороны Ильнура Арсланбекова, погибшего при выполнении боевого задания в ходе специальной военной операции на Украине. Трагедия произошла 24 октября в Херсонской области.
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Тюмень

Ильнур отправился на службу в армию после окончания школы — в 2020 году. Служил в Бикине Хабаровского края. В 2021 ушел на контрактную службу.  Участие в специальной операции принимал практически с самого ее начала — с 19 марта 2022 года служил помощником гранатометчика в мотострелковой бригаде.

В мае Ильнур получил ранение в ногу, лежал в госпитале, а с 1 по 28 июня находился дома, в Тюмени. После чего снова уехал в военную часть в Бикин.

С 21 июля по 8 августа вновь приехал в Тюмень, после чего уехал в часть по распределению. 15 августа отправился в зону СВО.

Ильнура Арсланбекова  с воинскими почестями похоронен на Червишевском кладбище. На его могиле сегодня помимо венков и цветов лежат пакетики сока, йогурт и шоколадные батончики — тюменцу было всего 20 лет.

Ранее «Наш Город» писал, что в начале декабря стало известно о гибели выпускника ТВВИКУ Руслана Агаева. Прощание с офицером прошли в его родном городе Шадринске (Курганская область).

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#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Валентина Бурнашева
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