На Украине погиб 20-летний тюменец

Ильнур отправился на службу в армию после окончания школы — в 2020 году. Служил в Бикине Хабаровского края. В 2021 ушел на контрактную службу. Участие в специальной операции принимал практически с самого ее начала — с 19 марта 2022 года служил помощником гранатометчика в мотострелковой бригаде.