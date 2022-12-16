На Донбассе погиб активист из Тобольска

Артур принимал участие в СВО с февраля 2022 года. На фронт он отправился в качестве добровольца.
По словам сослуживцев военного, это уже не первый его боевой опыт — впервые Артур в качестве ополченца отправился на Донбасс ещё в 2014 году. Тогда он защищал независимость Луганской народной республики. За смелость, проявленную в ходе боевых действий, был награждён высшей наградой ЦК КПРФ — орденом «Партийная доблесть».
«Он был молодым, энергичным, позитивным, умным и смелым парнем. Был принципиален и непримирим в политической борьбе. Не раз отстаивал интересы партии на избирательных участках в качестве наблюдателя», — вспоминают в реготделении партии КПРФ.
Похороны военного пройдут в Курской области — на родине его матери и бабушки.
Ранее «Наш Город» писал, что в конце ноября стало известно о гибели в ходе СВО жителя Тобольска Николая Коробейникова. Похороны бойца прошли 30 ноября на кладбище Алемасова.