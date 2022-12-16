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На Донбассе погиб активист из Тобольска

Сегодня, 05:28
Фото: kprf72.ru

В ходе СВО на Украине погиб тобольский активист партии КПРФ

36-летний житель Тюменской области, тобольский активист партии КПРФ Артур Маньков погиб на Донбассе при выполнении боевого задания в ходе специальной военной операции. Боец получил осколочное ранение от снаряда во время боя 25 ноября под селом Яковлевка (ДНР).

Артур принимал участие в СВО с февраля 2022 года. На фронт он отправился в качестве добровольца.

По словам сослуживцев военного, это уже не первый его боевой опыт — впервые Артур в качестве ополченца отправился на Донбасс ещё в 2014 году. Тогда он защищал независимость Луганской народной республики. За смелость, проявленную в ходе боевых действий, был награждён высшей наградой ЦК КПРФ — орденом «Партийная доблесть».

«Он был молодым, энергичным, позитивным, умным и смелым парнем. Был принципиален и непримирим в политической борьбе. Не раз отстаивал интересы партии на избирательных участках в качестве наблюдателя», — вспоминают в реготделении партии КПРФ.

Похороны военного пройдут в Курской области — на родине его матери и бабушки.

Ранее «Наш Город» писал, что в конце ноября стало известно о гибели в ходе СВО жителя Тобольска Николая Коробейникова.  Похороны бойца прошли 30 ноября на кладбище Алемасова.

 

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#Валентина Бурнашева#Общество#Происшествия#Военные#Тобольск#Погибшие#Военнослужащие#КПРФ
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