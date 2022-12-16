На Донбассе погиб активист из Тобольска

По словам сослуживцев военного, это уже не первый его боевой опыт — впервые Артур в качестве ополченца отправился на Донбасс ещё в 2014 году. Тогда он защищал независимость Луганской народной республики. За смелость, проявленную в ходе боевых действий, был награждён высшей наградой ЦК КПРФ — орденом «Партийная доблесть».