На тюменском кладбище похоронили первого погибшего мобилизованного

Известно, что Алексей ранее служил в ТВВИКУ. 9 ноября был отправлен на учения. И практически ровно через месяц, 10 декабря, погиб. Попрощаться с Алексеем сегодня пришли много сослуживцев, а также начальник ТВВИКУ енерал-майор Дмитрий Евмененко и заместитель главы города Петр Вагин, — пишет 72.ру.
Второй военный, которого похоронили сегодня в Патрушево — 19-летний Иван Цапенко. Тюменец подписал контракт во время срочной службы. О гибели военного стало известно 17 декабря.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени похоронили Ильнура Арсланбекова, погибшего в Херсонской области. На могилу к военному его родители помимо цветов и венков принесли шоколадные батончики и йогурт. Тюменцу было всего 20 лет.