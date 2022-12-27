На тюменском кладбище похоронили первого погибшего мобилизованного

В Тюмени прошли похороны первого погибшего мобилизованного

Похороны двух погибших на Украине военных прошли сегодня в Тюмени. Один из них — мобилизованный офицер. Командир второй саперной роты Алексей Рожков стал первым мобилизованным, о гибели которого стало официально известно. Подробной информации о произошедшей трагедии нет.

Сюжет Тюмень