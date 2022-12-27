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На тюменском кладбище похоронили первого погибшего мобилизованного

Сегодня, 07:12
Фото: 1MI

В Тюмени прошли похороны первого погибшего мобилизованного

Похороны двух погибших на Украине военных прошли сегодня в Тюмени. Один из них — мобилизованный офицер. Командир второй саперной роты Алексей Рожков стал первым мобилизованным, о гибели которого стало официально известно. Подробной информации о произошедшей трагедии нет.
Сюжет
Тюмень

Известно, что Алексей ранее служил в ТВВИКУ. 9 ноября был отправлен на учения. И практически ровно через месяц, 10 декабря, погиб. Попрощаться с Алексеем сегодня пришли много сослуживцев, а также начальник ТВВИКУ енерал-майор Дмитрий Евмененко и заместитель главы города Петр Вагин, — пишет 72.ру.

Второй военный, которого похоронили сегодня в Патрушево — 19-летний Иван Цапенко. Тюменец подписал контракт во время срочной службы. О гибели военного стало известно 17 декабря.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени похоронили Ильнура Арсланбекова, погибшего в Херсонской области. На могилу к военному его родители помимо цветов и венков принесли шоколадные батончики и йогурт. Тюменцу было всего 20 лет.

На Украине погиб 20-летний тюменец
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#Общество#Новости тюмени#Тюмень#Военные#Военные травмы#Военнослужащие#Тюменская область#Валентина Бурнашева
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