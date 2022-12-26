В тюменском селе скончался 17-летний мальчик, который вдыхал пары газа в здании

В Тюменской области скончался 17-летний мальчик, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области. Он вдыхал пары газа со своими знакомыми в заброшенном доме в Увате.