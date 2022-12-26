В тюменском селе скончался 17-летний мальчик

«Прокуратурой Уватского района установлено, что несовершеннолетний 2005 г.р. неоднократно вдыхал пары газа со своими знакомыми в заброшенном доме в с. Уват, что впоследствии стало причиной смерти ребенка. Только после принятия прокуратурой мер реагирования здание включено в реестр потенциально опасных объектов», - сообщили представители прокуратуры.
В ведомстве отметили, что на данный момент доступ в здание ограничен.
В конце октября «Наш город» сообщал, что тюменец забил насмерть 4-месячную дочь.