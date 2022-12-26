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В тюменском селе скончался 17-летний мальчик

Сегодня, 09:14
Фото: 1MI

В тюменском селе скончался 17-летний мальчик, который вдыхал пары газа в здании

В Тюменской области скончался 17-летний мальчик, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области. Он вдыхал пары газа со своими знакомыми в заброшенном доме в Увате.
«Прокуратурой Уватского района установлено, что несовершеннолетний 2005 г.р. неоднократно вдыхал пары газа со своими знакомыми в заброшенном доме в с. Уват, что впоследствии стало причиной смерти ребенка. Только после принятия прокуратурой мер реагирования здание включено в реестр потенциально опасных объектов», - сообщили представители прокуратуры.

В ведомстве отметили, что на данный момент доступ в здание ограничен.

В конце октября «Наш город» сообщал, что тюменец забил насмерть 4-месячную дочь.

Тюменец забил насмерть своего друга арматурой из-за ревности
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#Общество#Происшествия#Жалобы#Прокуратура Тюменской области#Смерть#Причинение смерти по неосторожности#Александр Мязин
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