Тюменец забил насмерть своего друга арматурой из-за ревности

Трагедия произошла в ночь на 22 декабря в одной из квартир дома на улице Волгоградской. В ходе застолья между мужчинами произошла ссора. 31-лений тюменец приревновал друга к своей супруге и решил выяснить отношения с помощью кулаков. Ревнивец нанес множественные удары приятелю руками и ногами, после чего схватил арматуру и несколько раз ударил ей по голове. От полученных травм 43-летний горожанин погиб на месте происшествия.
Ревнивца задержали, в настоящее время он находится в СИЗО. Расследование уголовного дела продолжается.
Ранее «Наш Город» писал, что 45-летнего жителя Тюмени приговорили к 10 годам лишения свободы за убийство знакомого. Также его обязали выплатить 1 миллион рублей компенсации морального ущерба.