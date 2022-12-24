Тюменец забил насмерть своего друга арматурой из-за ревности

Трагедия произошла в ночь на 22 декабря в одной из квартир дома на улице Волгоградской. В ходе застолья между мужчинами произошла ссора. 31-лений тюменец приревновал друга к своей супруге и решил выяснить отношения с помощью кулаков. Ревнивец нанес множественные удары приятелю руками и ногами, после чего схватил арматуру и несколько раз ударил ей по голове. От полученных травм 43-летний горожанин погиб на месте происшествия.