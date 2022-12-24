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Тюменец забил насмерть своего друга арматурой из-за ревности

Сегодня, 10:04
Фото: СУ СК России по Тюменской области

Тюменец убил своего товарища арматурой из-за ревности к жене

В Тюмени задержали 31-летнего местного жителя. Ему предъявлено обвинение в убийстве своего 43-летнего друга.
Сюжет
Тюмень

Трагедия произошла в ночь на 22 декабря в одной из квартир дома на улице Волгоградской. В ходе застолья между мужчинами произошла ссора. 31-лений тюменец приревновал друга к своей супруге и решил выяснить отношения с помощью кулаков. Ревнивец нанес множественные удары приятелю руками и ногами, после чего схватил арматуру и несколько раз ударил ей по голове. От полученных травм 43-летний горожанин погиб на месте происшествия.

Ревнивца задержали, в настоящее время он находится в СИЗО. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее «Наш Город» писал, что 45-летнего жителя Тюмени приговорили к 10 годам лишения свободы за убийство знакомого. Также его обязали выплатить 1 миллион рублей компенсации морального ущерба.

Житель Тюменской области убил знакомого, ударив его в живот
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#Валентина Бурнашева#Общество#Происшествия#Убийство#Следственный комитет#СИЗО#Уголовное дело#Тюмень#Тюменская область#Уголовная ответственность
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