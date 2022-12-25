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В Тюмени ребенок стал миллионером благодаря выплаченным алиментам

Сегодня, 06:03
Фото: 1MI

В Тюмени ребенок стал миллионером благодаря алиментам от отца

В Тюменской области предприниматель задолжал своему ребенку 2,5 миллионов рублей по алиментам. Для того, чтобы заставить мужчины выплачивать долги, судебным приставам пришлось наложить запрет на регистрационные действия в отношении принадлежащего ему предприятия.
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Тюмень

Позже тюменец сам обратился к судебному приставу с чеком о полной оплате долга и сведениях о скорейшем снятии запрета.

После этого все ограничительные мероприятия были сняты. А предприниматель пообещал в будущем добровольно оплачивать алиментные платежи своему сыну.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области с 2023 года семьи будут получать единое пособие, в которой войдут выплаты женщинам, вставшим на учет по беременности на сроке до 12 недель, выплаты в связи с рождением первого ребенка, выплаты на третьего и последующих детей, выплаты на ребенка от 3 до 7 лет и на детей до 17 лет.

В Тюменской области единое пособие будут получать более 100 тысяч детей
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#Валентина Бурнашева#Тюмень#Наказание#Общество#Новости тюмени#Алименты#Долг#Тюменская область
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