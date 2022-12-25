В Тюмени ребенок стал миллионером благодаря выплаченным алиментам

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области с 2023 года семьи будут получать единое пособие, в которой войдут выплаты женщинам, вставшим на учет по беременности на сроке до 12 недель, выплаты в связи с рождением первого ребенка, выплаты на третьего и последующих детей, выплаты на ребенка от 3 до 7 лет и на детей до 17 лет.