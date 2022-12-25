«Елки-10 в Боровском»: тюменцы отблагодарили дворника, построившего 3-метровую горку

Евгений уже не в первый раз принимает участие в строительстве горок для ребятишек и создании новогоднего настроения — в прошлом году он совместно с жителями поселка построил снежную горку. А в этом году решил сделать ее самостоятельно.
«Как только выпал первый снег, в ноябре, дядя Женя с утра до вечера соскребал с асфальта первый снег. Придумал для этого даже полозья из фанеры. В течение нескольких дней уже собралась большая гора. Загорелся он прям своим проектом. С утра, часов в 7, встаешь, а он уже там. Ложишься в час или два ночи, а он снова там. Каждый, почти, день то с лопатой, то с ведрами воды», — рассказал местный житель Игорь Ковальчук.
Евгений — воспитанник детского дома. В посёлке живет с 2014 года. У мужчины немало талантов — он очень хорошо поет, делает поделки из пластилина и рисует. Кстати, весной Евгений планирует заняться росписью стен подъездов домов в Боровском.