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«Елки-10 в Боровском»: тюменцы отблагодарили дворника, построившего 3-метровую горку

Сегодня, 04:53
Фото: ЧС Тюмень
Жители поселка Боровский отблагодарили дворника, построившего детям трехметровую ледовую горку. Тюменцы за два дня собрали для Евгения 20 тысяч рублей и купили телефон — ранее его у мужчины не было. Подарок и слова благодарности от местных жителей растрогали Евгения до слез.
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Тюмень
Видео: ЧС Тюмень

Евгений уже не в первый раз принимает участие в строительстве горок для ребятишек и создании новогоднего настроения — в прошлом году он совместно с жителями поселка построил снежную горку. А в этом году решил сделать ее самостоятельно.

«Как только выпал первый снег, в ноябре, дядя Женя с утра до вечера соскребал с асфальта первый снег. Придумал для этого даже полозья из фанеры. В течение нескольких дней уже собралась большая гора. Загорелся он прям своим проектом. С утра, часов в 7, встаешь, а он уже там. Ложишься в час или два ночи, а он снова там. Каждый, почти, день то с лопатой, то с ведрами воды», — рассказал местный житель Игорь Ковальчук.

Евгений — воспитанник детского дома. В посёлке живет с 2014 года. У мужчины немало талантов — он очень хорошо поет, делает поделки из пластилина и рисует. Кстати, весной Евгений планирует заняться росписью стен подъездов домов в Боровском.

#Валентина Бурнашева#Общество#Горки зимой#Поселок Боровский#Новый год 2023#Новости тюмени#Тюмень#Тюменская область#Видео
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