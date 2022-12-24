Тюменский военком обвинил самих граждан в случаях ошибочной мобилизации

«Мы говорим не „по ошибке призванные“. Граждане были призваны по мобилизации. А так называемые ошибки во время мобилизации происходили в большей части случаев по вине самих граждан. Потому, что не все они подавали своевременно свои учетные данные и обращались в военкомат по месту жительства», — отметил Куличков.
По словам военкома, в Тюменской области порядка пятидесяти мобилизованных многодетных отцов были отправлены обратно домой. Куличков отметил, что некоторые «ошибочно» призванные на военную служба мобилизованные остались в армии, поскольку сами добровольно написали рапорты.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области священнослужитель втайне от жены и шестерых детей пришел в военкомат для того, чтобы добровольно отправиться на СВО. Инцидент произошел в Упоровском районе. Однако мужчину отправили домой.