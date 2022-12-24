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Тюменский военком обвинил самих граждан в случаях ошибочной мобилизации

Сегодня, 03:25
Фото: 1MI

Тюменский военком обвинил самих граждан в ошибках при мобилизации

Жители Тюменской области, призванные на военную службу по мобилизации ошибочно, в большинстве случаев виноваты в этом сами. Об этом заявил за пресс-конференции военный комиссар региона Алексей Куличков.
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Тюмень

«Мы говорим не „по ошибке призванные“. Граждане были призваны по мобилизации. А так называемые ошибки во время мобилизации происходили в большей части случаев по вине самих граждан. Потому, что не все они подавали своевременно свои учетные данные и обращались в военкомат по месту жительства», — отметил Куличков.

По словам военкома, в Тюменской области порядка пятидесяти мобилизованных многодетных отцов были отправлены обратно домой. Куличков отметил, что некоторые «ошибочно» призванные на военную служба мобилизованные  остались в армии, поскольку сами добровольно написали рапорты.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области священнослужитель втайне от жены и шестерых детей пришел в военкомат для того, чтобы добровольно отправиться на СВО. Инцидент произошел в Упоровском районе. Однако мужчину отправили домой.

 

В Тюменской области священнослужитель втихаря от жены и детей ушел в армию
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Частичная мобилизация#Тюмень#Военные#Служба в армии#Тюменская область#Военный комиссар Тюменской области
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