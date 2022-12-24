Тюменский военком обвинил самих граждан в случаях ошибочной мобилизации

«Мы говорим не „по ошибке призванные“. Граждане были призваны по мобилизации. А так называемые ошибки во время мобилизации происходили в большей части случаев по вине самих граждан. Потому, что не все они подавали своевременно свои учетные данные и обращались в военкомат по месту жительства», — отметил Куличков.