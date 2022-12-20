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В Тюменском районе решили отменить все увеселительные мероприятия из-за спецоперации

Сегодня, 04:42
Фото: Боровский Luxury | Тюмень

В Тюменском районе отменили все увеселительные мероприятия из-за СВО

В Тюменском районе отменили все увеселительные мероприятия из-за специальной военной операции на Украине. Правда, данное ограничение касается только взрослого населения — для детей все предновогодние торжества, утренники, мастер-классы, спектакли, пройдут по запланированному графику.
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Тюмень
«В Тюменском районе всем муниципальным учреждениям культуры даны рекомендации не проводить увеселительные мероприятия для взрослого населения. Мы считаем некорректным по отношению к семьям мобилизованных граждан сейчас устраивать различные шоу и дискотеки», — пояснили «Нашему Городу» в администрации Тюменского района.

В ведомстве отметили, что детские предновогодние торжества и мероприятия, запланированные в новогодние каникулы, отменены не будут. Утренники для детей не состоятся только в случае ухудшения эпидобстановки.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на этой неделе, 24 декабря, состоится открытие ледового городка на площади 400-летия города. На 26 декабря, в понедельник, в областной столице запланировано официальное открытие главной городской елки.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Массовые мероприятия#Новый год 2023#Праздники#Тюмень#Тюменская область
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