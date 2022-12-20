В Тюменском районе решили отменить все увеселительные мероприятия из-за спецоперации

«В Тюменском районе всем муниципальным учреждениям культуры даны рекомендации не проводить увеселительные мероприятия для взрослого населения. Мы считаем некорректным по отношению к семьям мобилизованных граждан сейчас устраивать различные шоу и дискотеки», — пояснили «Нашему Городу» в администрации Тюменского района.
В ведомстве отметили, что детские предновогодние торжества и мероприятия, запланированные в новогодние каникулы, отменены не будут. Утренники для детей не состоятся только в случае ухудшения эпидобстановки.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на этой неделе, 24 декабря, состоится открытие ледового городка на площади 400-летия города. На 26 декабря, в понедельник, в областной столице запланировано официальное открытие главной городской елки.