В Тюмени на этой неделе откроют ледовый городок и резиденцию Деда Мороза

По словам художника-скульптора из Тобольска Алексея Полушкина, это его первый опыт строительства такого городка. Ранее «Наш Город» писал, что работы по строительству ледового городка начались на площади 400-летия Тюмени 9 декабря. Для возведения объекта лед привезли в Тюмень из Екатеринбурга. Финансирование строительства городка ведется за счет средств городских компаний.