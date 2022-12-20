В Тюмени на этой неделе откроют ледовый городок и резиденцию Деда Мороза

По словам главы администрации Тюмени Руслана Кухарука, в настоящее время строительство городка «Лесная сказка» находится на завершающем этапе — уже готовы входные группы в заколдованный лес из хрустальных деревьев с героями русских народных сказок, богатырями и символом 2023 года, кроликом.
По словам художника-скульптора из Тобольска Алексея Полушкина, это его первый опыт строительства такого городка. Ранее «Наш Город» писал, что работы по строительству ледового городка начались на площади 400-летия Тюмени 9 декабря. Для возведения объекта лед привезли в Тюмень из Екатеринбурга. Финансирование строительства городка ведется за счет средств городских компаний.