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В Тюмени на этой неделе откроют ледовый городок и резиденцию Деда Мороза

Сегодня, 03:46
Фото: ЧС Тюмень

Стала известна дата открытия ледового городка в Тюмени

Открытие ледового городка состоится на этой неделе в Тюмени на площади 400-летия города. Торжественные мероприятия пройдут в субботу, 24 декабря. В этот же день здесь начнет работать резиденция Деда Мороза.
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Тюмень

По словам главы администрации Тюмени Руслана Кухарука, в настоящее время строительство городка «Лесная сказка» находится на завершающем этапе — уже готовы входные группы в заколдованный лес из хрустальных деревьев с героями русских народных сказок, богатырями и символом 2023 года, кроликом.

По словам художника-скульптора из Тобольска Алексея Полушкина, это его первый опыт строительства такого городка. Ранее «Наш Город» писал, что работы по строительству ледового городка начались на площади 400-летия Тюмени 9 декабря. Для возведения объекта лед привезли в Тюмень из Екатеринбурга. Финансирование строительства городка ведется за счет средств городских компаний.

В Тюмени мастера из Тобольска строят ледовый городок
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#Валентина Бурнашева#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Новый год 2023#Площадь 400-летия Тюмени#Тюменская область
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