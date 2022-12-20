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Сайт информационного центра культуры Тюменской области взломан

Сегодня, 12:08
Фото: Правительство Тюменской области

Сайт информцентра культуры Тюменской области взломан злоумышленниками

На сайте kultura-to.ru появилась информация о незапланированном и абсурдном мероприятии. В правительстве Тюменской области сообщают, что сайт взломан злоумышленниками.
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Тюмень

По данным регионального Департамента культуры, информация, которая была размещена сегодня не соответствует действительности. На сайте kultura-to.ru  сообщалось, что 12 декабря учрежден праздник, символизирующий воссоединение Россифской Федерации и Республики Беларусь.

В данный момент ведутся технические работы по восстановлению сайта, сообщают в правительстве региона.

«Нет в***е» разместили на сайте госучреждения
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Ранее «Наш город» сообщал о том, что в описании официальной группы «Вконтакте» ОКБ № 2 появилась надпись — «СКАЖИ свое НЕТ В***Е». Также после заявления следовала ссылка на запрещенный в РФ сайт.

#Общество#Новости тюмени#Взлом#Мошенники#Тюмень#Наказание#Тюменская область#Уголовная ответственность#Алиса Вернер
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