Сайт информационного центра культуры Тюменской области взломан

По данным регионального Департамента культуры, информация, которая была размещена сегодня не соответствует действительности. На сайте kultura-to.ru сообщалось, что 12 декабря учрежден праздник, символизирующий воссоединение Россифской Федерации и Республики Беларусь.
В данный момент ведутся технические работы по восстановлению сайта, сообщают в правительстве региона.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что в описании официальной группы «Вконтакте» ОКБ № 2 появилась надпись — «СКАЖИ свое НЕТ В***Е». Также после заявления следовала ссылка на запрещенный в РФ сайт.