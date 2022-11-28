«Нет в***е» разместили на сайте госучреждения

Источник «Нашего города» сообщает, что человека, выступающего администратором официального сообщества областной больницы, взломали.
Теперь в описание группы вклинился пиар запрещенного в России сайта, который поддерживает лозунг «нет в***е». До сих пор отредактировать описание и удалить провокационную надпись владельцам странички ОКБ № 2 не удалось.
Ранее «Наш город» рассказывал о том, что дело в отношении Алисы К., которая является автором громкого высказывания о неприязни к рыбе, вновь рассмотрят в суде.