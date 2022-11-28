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«Нет в***е» разместили на сайте госучреждения

Сегодня, 08:06
Фото: 1MI

В группе ОКБ № 2 в Тюменской области разместили антивоенный лозунг

Сегодня в описании официальной группы «Вконтакте» ОКБ № 2 появилась надпись — «СКАЖИ свое НЕТ В***Е». Также после заявления следовала ссылка на запрещенный в РФ сайт.
Сюжет
Тюмень

Источник «Нашего города» сообщает, что человека, выступающего администратором официального сообщества областной больницы, взломали.

Теперь в описание группы вклинился пиар запрещенного в России сайта, который поддерживает лозунг «нет в***е». До сих пор отредактировать описание и удалить провокационную надпись владельцам странички ОКБ № 2 не удалось.

В Тюмени суд снова рассмотрит скандальное дело о надписи «Нет *!»
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Ранее «Наш город» рассказывал о том, что дело в отношении Алисы К., которая является автором громкого высказывания о неприязни к рыбе, вновь рассмотрят в суде.

#Экстремизм#Тюмень#Тюменская область#Департамент здравоохранения Тюменской области#Департамент здравоохранения ТО#Рыба#Уголовная ответственность#Новости тюмени#Жалобы#Алиса Вернер
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