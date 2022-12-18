В ДТП на тюменской трассе пострадали шесть человек

Как сообщили «Нашему Городу» в ГИБДД по Тюменской области, водитель Lada со стажем вождения менее одного месяца не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение. От удара автомобиль отбросило на встречную полосу под колеса ВАЗ 2106.