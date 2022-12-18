В ДТП на тюменской трассе пострадали шесть человек

Как сообщили «Нашему Городу» в ГИБДД по Тюменской области, водитель Lada со стажем вождения менее одного месяца не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение. От удара автомобиль отбросило на встречную полосу под колеса ВАЗ 2106.
В результате аварии травмы получили шесть человек — пассажиры и водители обеих машин. В настоящее время необходимую медицинскую помощь им оказывают медики.
Ранее «Наш Город» писал, что сегодня на 23-м километре автодороги Тюмень — Нижняя Тавда прошла сплошная проверка водителей на трезвость. Автовладельцев в состоянии алкогольного опьянения выявлено не было.