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В ДТП на тюменской трассе пострадали шесть человек

Сегодня, 11:48
Фото: ГИБДД

В ДТП в Тюменской области пострадали шесть человек

Шесть человек получили в травмы в дорожно-транспортном происшествии на тюменской трасе. На 148-м километре автодороги Шадринск — Ялуторовск столкнулись Lada и ВАЗ 2106.
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Тюмень

Как сообщили «Нашему Городу» в ГИБДД по Тюменской области, водитель Lada со стажем вождения менее одного месяца не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение. От удара автомобиль отбросило на встречную полосу под колеса ВАЗ 2106.

В результате аварии травмы получили шесть человек — пассажиры и водители обеих машин. В настоящее время необходимую медицинскую помощь им оказывают медики.

Ранее «Наш Город» писал, что сегодня на 23-м километре автодороги Тюмень — Нижняя Тавда прошла сплошная проверка водителей на трезвость. Автовладельцев в состоянии алкогольного опьянения выявлено не было.

На тюменской трассе водителей проверяют на трезвость
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#Валентина Бурнашева#Тюмень#ДТП#Авария#Новости тюмени#Тюменская область#Дороги#Происшествия#ГИБДД#Безопасность на дорогах
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