У каждого третьего тюменца в этом году сократились доходы

Согласно результатам исследования, у 9,2% жителей региона ежемесячные доходы снизились на 10%, у 8,7% — на 20%, 68,6% опрошенных отметили, что доходы остались на прежнем уровне.
Для комфортной жизни 30% жителей региона требуется в месяц от 85 до 100 тысяч рублей, 20% ̶ от 65 до 80 тысяч рублей, 14% необходимо от 45 до 60 тысяч рублей и лишь 1% готовы довольствоваться доходом от 30 до 40 тысяч рублей. При этом 35% опрошенных для комфортной жизни нужно свыше 150 тысяч рублей дохода в месяц.
В смоделированной ситуации нехватки денег на месяц большинство опрошенных (43,4%) отметили, что у них на этот случай имеются сбережения. 22% заявили, что найдут дополнительный заработок, у друзей или родственников займут 19,2% опрошенных, 15,4% респондентов сообщили, что возьмут кредит или микрозайм до зарплаты.
Стоит отметить, что 41,8% опрошенных жителей Тюменской области кредитов не имеют — это на 10% больше по сравнению с 2021 годом. При этом, в два раза сократилось число тех, кто попадался на уловки финансовых мошенников — до 15%.
Ранее «Наш Город» писал, что 77% жителей Тюменской области зарабатывают в месяц до 45 тысяч рублей. От 45 до 60 тысяч рублей получает каждый десятый тюменец, более 60 тысяч получают только 11,8% жителей региона.