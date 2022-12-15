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У каждого третьего тюменца в этом году сократились доходы

Сегодня, 05:34
Фото: 1MI

У каждого третьего тюменца в 2022 году сократились доходы

У каждого третьего жителя Тюменской области в этом году упали доходы. К такому выводу пришли аналитики тюменского регионального отделения общероссийской общественной организации потребителей «Союз защиты прав потребителей финансовых услуг» и Агентства социологических и маркетинговых исследований.
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Тюмень

Согласно результатам исследования, у 9,2% жителей региона ежемесячные доходы снизились на 10%, у 8,7%  — на 20%, 68,6% опрошенных отметили, что доходы остались на прежнем уровне.

Для комфортной жизни 30% жителей региона требуется в месяц от 85 до 100 тысяч рублей, 20%  ̶  от 65 до 80 тысяч рублей, 14% необходимо от 45 до 60 тысяч рублей и лишь 1% готовы довольствоваться доходом от 30 до 40 тысяч рублей. При этом 35% опрошенных для комфортной жизни нужно свыше 150 тысяч рублей дохода в месяц.

В смоделированной ситуации нехватки денег на месяц большинство опрошенных (43,4%) отметили, что у них на этот случай имеются сбережения. 22% заявили, что найдут дополнительный заработок, у друзей или родственников займут 19,2% опрошенных, 15,4% респондентов сообщили, что возьмут кредит или микрозайм до зарплаты.

Стоит отметить, что 41,8% опрошенных жителей Тюменской области кредитов не имеют — это на 10% больше по сравнению с 2021 годом. При этом, в два раза сократилось число тех, кто попадался на уловки финансовых мошенников — до 15%.

Ранее «Наш Город» писал, что 77% жителей Тюменской области зарабатывают в месяц до 45 тысяч рублей. От 45 до 60 тысяч рублей получает каждый десятый тюменец, более 60 тысяч получают только 11,8% жителей региона.

 

 

Большая часть тюменцев зарабатывает в месяц менее 45 тысяч рублей
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#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Тюмень#Общество#Экономика#Исследования#Социологические исследования
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