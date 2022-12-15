У каждого третьего тюменца в этом году сократились доходы

Для комфортной жизни 30% жителей региона требуется в месяц от 85 до 100 тысяч рублей, 20% ̶ от 65 до 80 тысяч рублей, 14% необходимо от 45 до 60 тысяч рублей и лишь 1% готовы довольствоваться доходом от 30 до 40 тысяч рублей. При этом 35% опрошенных для комфортной жизни нужно свыше 150 тысяч рублей дохода в месяц.