nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Большая часть тюменцев зарабатывает в месяц менее 45 тысяч рублей

Сегодня, 11:21
Фото: 1MI

Большая часть тюменцев имеют доход менее 45 тысяч рублей в месяц

77% жителей Тюменской области зарабатывают в месяц не более 45 тысяч рублей. Каждый десятый работающий тюменец имеет ежемесячный доход в размере от 45 до 60 тысяч рублей, более 60 тысяч получают лишь 11,8% жителей региона.
Сюжет
Тюмень

Согласно данным, которые содержатся в отчете Росстата о среднедушевых доходах населения по итогам 2021 года, за год в Тюменской области на 4% выросло число работников с заработной платой 45 тысяч рублей. 13,7% тюменцев получают от 14 до 19 тысяч рублей, 19,5% — от до 27 тысяч рублей — 19,5%, 26,7% — до 45 тысяч рублей. Менее 14 тысяч рублей зарабатывают в месяц 17,1% тюменцев.

В целом, по информации Росстата, среднедушевой доход жителей региона составил в третьем квартире 2022 года 37 тысяч 163 рубля. При этом во втором квартире этот показатель был больше на 458 рублей. Год назад, в третьем квартале 2021 года среднедушевой доход жителей области составлял 33 тысячи 434 рубля.

Ранее «Наш Город» писал, что власти Тюменской области объявили конкурс на вакансию главного специалиста департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике на заработную плату от 21 тысячи 600 рублей до 31 тысячи 200 рублей.

В Тюменской области ищут PR-специалиста для губернатора
Узнать подробнее
#Валентина Бурнашева#Тюмень#Общество#Экономика#Доходы#Росстат#Тюменьстат#Зарплата#Средняя зарплата
Подпишитесь
Итоги. Топ-3 недели: загорелась артистка, сбежавший виновник ДТП и кринж Тюмени
Сегодня, 15:04
В Тюменской области с 2023 года вырастет прожиточный минимум
9 декабря 03:36
Здание нового университетского кампуса ТюмГУ построят в Тюмени
8 декабря 12:13
Тюменские врачи в 2023 году получат доплаты
8 декабря 13:18
Ранят людей и умирают сами: силовики на охоте
8 декабря 10:31
Тюменцев ждут 40-градусные морозы на новогодних каникулах
8 декабря 06:35