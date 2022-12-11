Большая часть тюменцев зарабатывает в месяц менее 45 тысяч рублей

Согласно данным, которые содержатся в отчете Росстата о среднедушевых доходах населения по итогам 2021 года, за год в Тюменской области на 4% выросло число работников с заработной платой 45 тысяч рублей. 13,7% тюменцев получают от 14 до 19 тысяч рублей, 19,5% — от до 27 тысяч рублей — 19,5%, 26,7% — до 45 тысяч рублей. Менее 14 тысяч рублей зарабатывают в месяц 17,1% тюменцев.
В целом, по информации Росстата, среднедушевой доход жителей региона составил в третьем квартире 2022 года 37 тысяч 163 рубля. При этом во втором квартире этот показатель был больше на 458 рублей. Год назад, в третьем квартале 2021 года среднедушевой доход жителей области составлял 33 тысячи 434 рубля.
Ранее «Наш Город» писал, что власти Тюменской области объявили конкурс на вакансию главного специалиста департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике на заработную плату от 21 тысячи 600 рублей до 31 тысячи 200 рублей.