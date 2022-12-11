Большая часть тюменцев зарабатывает в месяц менее 45 тысяч рублей

Согласно данным, которые содержатся в отчете Росстата о среднедушевых доходах населения по итогам 2021 года, за год в Тюменской области на 4% выросло число работников с заработной платой 45 тысяч рублей. 13,7% тюменцев получают от 14 до 19 тысяч рублей, 19,5% — от до 27 тысяч рублей — 19,5%, 26,7% — до 45 тысяч рублей. Менее 14 тысяч рублей зарабатывают в месяц 17,1% тюменцев.