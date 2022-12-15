Директор тюменского ЧОПа скрыл 67 миллионов рублей налогов

По данным расследования, руководитель ЧОПа с целью сохранения упрощенной системы налогообложения, в течение двух лет, с 2017 по 2019 годы применял схему «дробления бизнеса» между взаимозависимыми лицами. В итоге в налоговую отчетность вносил недостоверные сведения о размере доходов и налогов, подлежащих уплате в бюджет, сообщили в СУ СК РФ по Тюменской области.