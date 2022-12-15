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Директор тюменского ЧОПа скрыл 67 миллионов рублей налогов

Сегодня, 07:16
Фото: 1MI

В Тюмени директора ЧОП обвиняют в неуплате налогов на 67 миллионов рублей

В Тюменской области будут судить директора охранного предприятия за уклонение от уплаты налогов на сумму свыше 67 миллионов рублей.
Сюжет
Тюмень

По данным расследования, руководитель ЧОПа с целью сохранения упрощенной системы налогообложения, в течение двух лет, с 2017 по 2019 годы применял схему «дробления бизнеса» между взаимозависимыми лицами. В итоге в налоговую отчетность вносил недостоверные сведения о размере доходов и налогов, подлежащих уплате в бюджет, сообщили в СУ СК РФ по Тюменской области.

Против топ-менеджера завели уголовное дело, а на имущество наложили арест в размере 105 миллионов рублей. В настоящее время дело направлено в Калининский районный суд для рассмотрения по существу, сообщили в прокуратуре Тюменской области.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени продлили срок ареста директора базы отдыха «Пруд Лесной» Михаила Фатеева. Мужчину обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Директору базы отдыха «Пруд Лесной» продлили арест
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#Валентина Бурнашева#Общество#Происшествия#Экономика#Налоги#Уголовное дело#Тюмень#Наказание#Суд#Тюменская область
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