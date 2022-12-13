nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Директору базы отдыха «Пруд Лесной» продлили арест

Сегодня, 08:42
Фото: 1MI

Директора базы отдыха «Пруд Лесной» оставили под арестом до марта 2023 года

Директору базы отдыха «Пруд Лесной» Михаилу Фатееву продлили срок домашнего ареста до 22 марта 2023 года. Такое решение вынес Ленинский районный суд по итогам рассмотрения уголовного дела.
Сюжет
Тюмень

62-летнего мужчину обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Из-за халатного отношения 16 июня 2021 года на базе отдыха погибли два человека, в том числе один несовершеннолетний тюменец. По версии следствия, это произошло из-за недостаточного количества спасателей.

Михаилу Фатееву грозит до десяти лет лишения свободы. Следующее судебное заседание назначено на 28 декабря 2022 года.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени будут судить 42-летнего водителя «Mazda 6». По его вине в ДТП, произошедшем в апреле этого года на Червишевском тракте, погибли двое подростков.

Директора базы отдыха «Пруд Лесной» обвиняют в гибели двух тюменцев
Узнать подробнее
#Общество#Происшествия#Тюмень#Суд#Наказание#Тюменская область#Уголовная ответственность#Уголовное дело#Валентина Бурнашева
Подпишитесь
Топ-100 богатых людей Тюменской области 2022
Вчера, 09:39
В Тюмени с 2023 года проезд в автобусах подорожает до 30 рублей
Вчера, 10:32
ТОП-5 самых богатых женщин Тюменской области
Вчера, 12:01
В Тюмени прошло заседание суда по делу о хищении 560 млн рублей из банка
Вчера, 12:39
Самыми богатыми людьми Тюменской области стали строители
Вчера, 11:07
Очередной снегопад ждет жителей Тюмени с 17 по 18 декабря
Вчера, 12:23