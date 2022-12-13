Директору базы отдыха «Пруд Лесной» продлили арест

62-летнего мужчину обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Из-за халатного отношения 16 июня 2021 года на базе отдыха погибли два человека, в том числе один несовершеннолетний тюменец. По версии следствия, это произошло из-за недостаточного количества спасателей.
Михаилу Фатееву грозит до десяти лет лишения свободы. Следующее судебное заседание назначено на 28 декабря 2022 года.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени будут судить 42-летнего водителя «Mazda 6». По его вине в ДТП, произошедшем в апреле этого года на Червишевском тракте, погибли двое подростков.