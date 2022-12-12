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Валентина Матвиенко отметила потенциал Тюменской области в импортозамещении

Сегодня, 14:16
Фото: Информцентр правительства региона

Валентина Матвиенко отметила промышленный потенциал Тюменской области

По данным информцентра правительства Тюменской области, Валентина Матвиенко отметила высокий промышленный потенциал региона на встрече в Москве 12 декабря. Спикер Совета Федерации РФ обсудила экономическое развитие и импортозамещение в газовой и нефтяной сферах.
«Губернатор Тюменской области Александр Моор и Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко обсудили социально-экономическое развитие Тюменской области. Встреча состоялась в Москве 12 декабря», - сообщили в пресс-службе информцентра правительства Тюменской области.

Стоит отметить, что недавно в регионе прошел «День закупщика». На мероприятии тюменские компании объединяли усилия для поиска решения технических вопросов на производстве.

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