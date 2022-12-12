Валентина Матвиенко отметила потенциал Тюменской области в импортозамещении

Валентина Матвиенко отметила промышленный потенциал Тюменской области

По данным информцентра правительства Тюменской области, Валентина Матвиенко отметила высокий промышленный потенциал региона на встрече в Москве 12 декабря. Спикер Совета Федерации РФ обсудила экономическое развитие и импортозамещение в газовой и нефтяной сферах.