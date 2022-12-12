Валентина Матвиенко отметила потенциал Тюменской области в импортозамещении

«Губернатор Тюменской области Александр Моор и Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко обсудили социально-экономическое развитие Тюменской области. Встреча состоялась в Москве 12 декабря», - сообщили в пресс-службе информцентра правительства Тюменской области.
Стоит отметить, что недавно в регионе прошел «День закупщика». На мероприятии тюменские компании объединяли усилия для поиска решения технических вопросов на производстве.
Сегодня «Наш город» разместил рейтинг топ-100 богатых людей Тюменской области 2022.