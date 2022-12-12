«Наш город» составил традиционной рейтинг самых богатых людей Тюменской области. Использовались данные официальной отчетности за 2021 год. Теперь вы можете наглядно судить, как пережили крупные предприниматели непростые годы пандемии коронавируса, ограничений и внешнего санкционного давления.
Кто-то из героев топа самых богатых тюменцев улучшил свои позиции, кто-то потерял в активах, прибыли или выручке. Лучше показатели оказались у тех, кто приспособился к бурно меняющейся реальности и занял новые ниши на рынке. Традиционные способы обогащения уже не работают или же не приносят желаемый результат. Как изменилась за год сотня богатейших в Тюменской области – в спецпроекте «Нашего города».
Для анализа использовались данные ЕГРЮЛ и отчётность компаний, опубликованная в открытых реестрах. В некоторых случаях актуальная информация о собственниках неизвестна, поскольку предприятия в форме АО и ЗАО имеют право не раскрывать эти данные. Поэтому использовались в том числе публикации СМИ, официальные сайты самих компаний, где неоднократно озвучивалось имя владельца, он сам давал комментарии и так далее.
Мы не учитывали личное имущество, недвижимость и прочие активы, которые невозможно объективно отследить силами редакции.
В рейтинге могут оказаться номинальные владельцы бизнеса, за которыми скрываются реальные бенефициары.
Сделали выборку крупнейших компаний, зарегистрированных в регионе, по основным финансовым показателям: это чистые активы, чистая прибыль и выручка
Исключили организации с участием государства и федеральные холдинги. Большинство предприятий с иногородними или уехавшими собственниками тоже были вычеркнуты. Определили владельцев каждой организации, их долю в бизнесе.
Определили владельцев каждой организации, их долю в бизнесе. Посчитали, сколько на эту долю приходится денег, исходя из финансовых показателей компаний. Если у компании несколько собственников, то изучили и их активы.
Проверили, какие еще компании, не вошедшие в выборку, принадлежат этим собственникам. Посчитали, сколько денег приходится на долю каждого из бенефициаров.
Ранжировали получившийся список бизнесменов по каждому из трех экономических показателей и выставили им баллы.
Суммировали баллы за чистые активы, прибыль и выручку. Снова ранжировали — и вот итоговый рейтинг.
ООО «МАЛОЭТАЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО»
ООО «ЭКСПРЕСС-МАКСИМУМ»
ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК. КУЛЬМАН»
ООО «БРУСНИКА. СТРОИТЕЛЬСТВО И ДЕВЕЛОПМЕНТ»
ООО «КИРПИЧ»
ООО «БОС»
ООО «БРУСНИКА. ФИНАНСОВЫЙ АГЕНТ»
ООО «БРУСНИКА. ОБМЕН»
ООО «БРУСНИКА. УПРАВЛЯЮЩЕЕ БЮРО»
ООО «БКП»
ООО «СДЕЛКАРФ»
ООО «СДЕЛКА. ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА»
ООО «БМИ»
ООО «БМИ.ОК»
ООО «КОМПАНИЯ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТОВ „ПАВЕЛЕЦКАЯ“»
ООО «КВАРТАЛ 79»
ООО «КВАРТИРА С ОТДЕЛЬНЫМ ВХОДОМ»
ООО «БОЛЬШОЙ ЛИФТ»
ООО «КОМПАНИЯ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТОВ „ВАВИЛОВА“»
ООО «КВАРТАЛ В АКАДЕМИЧЕСКОМ. ЕКАТЕРИНБУРГ»
ООО «БРУСНИКА»
ООО «КВАРТАЛ 13. ЛЮБЕРЦЫ»
ООО «БРУСНИКА. КВАРТАЛЫ ДРАВЕРТА. ОМСК»
ООО «КВАРТ. ВОСТОК ЭССОСА»
ООО «ЕВРОПЕЙСКИЙ БЕРЕГ. ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ. НОВОСИБИРСК»
ООО «КВАРТАЛ СВЕРДЛОВСК-СОРТИРОВОЧНЫЙ. ЕКАТЕРИНБУРГ»
ООО «КВАРТАЛЫ ЭКСПО. ЕКАТЕРИНБУРГ»
ООО «КОМПАНИЯ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТОВ „ВОЗДВИЖЕНКА“»
ООО «АРЕНДНЫЙ КВАРТАЛ НА ШАУМЯНА. ЕКАТЕРИНБУРГ»
ООО «ЕВРОПЕЙСКИЙ БЕРЕГ. БОЛЬШЕВИЧКА. НОВОСИБИРСК»
ООО «ЖИЛОЙ РАЙОН НОВИН. СУРГУТ»
ООО «ЖИЛОЙ РАЙОН ЗОЛОТОРОЖСКИЙ ВАЛ»
ООО «БРУСНИКА. ЗЕМЕЛЬНЫЕ АКТИВЫ. СВИБЛОВО»
ООО «КВАРТАЛЫ ЗА ВЕЕРОМ. ЕКАТЕРИНБУРГ»
ООО «ЖИЛОЙ РАЙОН РЕЧНОЙ ПОРТ. ТЮМЕНЬ»
ООО «АРЕНДНЫЙ ДОМ В ЕВРОПЕЙСКОМ КВАРТАЛЕ. ТЮМЕНЬ»
ООО «ПРОЕКТ БОГОРОДСКОЕ»
\ООО «ЖИЛОЙ РАЙОН НАХАБИНО. КРАСНОГОРСК»
ООО «ПРОФЕССОРСКИЙ КВАРТАЛ. НОВОСИБИРСК»
ООО «КВАРТАЛ МЫЛЗАВОД. НОВОСИБИРСК»
ООО «ЖИЛОЙ РАЙОН ОКТЯБРЬСКИЙ»
ООО «БРУСНИКА. ДОМ»
ООО «ТРЕТИЙ КВАРТАЛ»
ООО «КВАРТАЛ РЕСПУБЛИКИ 205. ТЮМЕНЬ»
ООО «ЮИТ БРУСНИКА СЕРВИС»
ООО «БРУСНИКА. УПРАВЛЕНИЕ ДОМАМИ ЕКАТЕРИНБУРГ»
ООО УК «СЕРВИС И КОМФОРТ»
ООО «ЮИТ СЕРВИС ТЮМЕНЬ»
ООО «БРУСНИКА. УПРАВЛЕНИЕ ДОМАМИ НОВОСИБИРСК»
ООО «УРАЛ ЮИТ СЕРВИС»
ООО «БРУСНИКА. УПРАВЛЕНИЕ ДОМАМИ СУРГУТ»
ООО «БРУСНИКА. УПРАВЛЕНИЕ ДОМАМИ ТЮМЕНЬ»
ООО «БРУСНИКА. УПРАВЛЕНИЕ ДОМАМИ ВИДНОЕ»
ООО «МПФ „ЗОЛОТЫЕ КЛЮЧИ“»
ООО «ДОК-13»
ООО «СБК РЕГИОН»
ООО «АРКТИКА»
ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК „ЭСТЕЙТ“»
ООО «КВАРТАЛ АВИАТОР. НОВОСИБИРСК»
ООО «ПИЛЛАР»
ООО «ЧИНГИ-ТУРА»
ООО «БЕЙКИНГ ФЬЮЧЕ»
ООО «ЧОКЛО ШТРИХ»
ООО «БРУСНИКА. УПРАВЛЕНИЕ ДОМАМИ КУРГАН»
ООО «ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР „ПЕРВОМАЙСКАЯ 1А“»
ООО «КАРЕМАК»
ООО «ЭЛЕКТРОТРАНС»
ООО «ТЕКРА»
Круковский Алексей Николаевич - бывший депутат городской Думы, владелец бренда “Брусника”, известного даже за пределами региона.
Его компания входит в число лидеров жилищного строительства в Тюмени, но на этом он не остановился и стал разворачивать бизнес в Екатеринбурге и других городах. Круковский по итогам 2021-го года выбился не только в лидеры среди строителей, но и возглавил общий топ богатых в Тюменской области.
ООО «ТРЕЙД КОМФОРТ»
ООО АГЕНТСТВО ИНТЕЛЛЕКТ-СЕРВИС»
ООО АРБОЛИТ»
ООО ЖБИ-ПРОМЖЕЛДОРТРАНС»
ОАО ТТК «КРОСНО»
ООО «МОНОЛИТ»
ООО «НИС»
ООО «ПРОМЖЕЛДОРТРАНС-Т»
ООО «ПСК ДОМ»
ООО «РЕКОНСТРУКЦИЯ-2000»
ООО «РЕКОНСТРУКЦИЯ-2000К»
ООО СЗ «ПСК ДОМ»
ООО СЗ «ПСК ДОМ-ЗАПАД»
ООО СЗ «ПСК ДОМ-СЕВЕР»
ООО СЗ «ПСК ДОМ-ЦЕНТР2»
ООО СЗ «ПСК ДОМ-ЮГ2»
ООО УК «СИСТЕМА»
ООО «ТСЗ»
ООО «ТЮМЕНЬСТРОЙМОНТАЖ»
ООО «ФИНТРЕЙД-ТЮМЕНЬ»
Вольфсон Михаил Геннадьевич - еще один известный в Тюмени строитель. Он владеет компаниями “ПСК Дом” и “Монолит”, последняя засветилась в скандале с «золотым» участком земли в самом центре, на пересечении улиц Мориса Тореза - Мурманская.
Сам Вольфсон - человек известный, но не публичный. В прошлом году он возглавил наш рейтинг, но сдал позиции.
ООО «ЭННЕРГИЯ»
ООО «АЙТИ ЛАБС»
ООО «АЙТИ-СЕРВИС»
ООО «ТЕПЛОСЕТЬ»
ООО «РОСА»
ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЙ ДВОР»
ООО «УПТК»
ООО «РАЗВИТИЕ»
ООО «ПОЛ-ХОЛЛ»
ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЙ ДВОР. КОМПЛЕКТАЦИЯ»
ООО «БРОННИЦА»
ООО «ПОЛОВИК»
ООО «СТРОЙКОМПЛЕКТАЦИЯ»
ООО «УРАЛ-КОНСАЛТ»
ООО «ПОСТАВКА»
ООО «РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ДОСТАВКИ»
Ташкеев Андрей Александрович - совладелец крупной сети строительных магазинов «Строительный двор», бизнес которого в Тюменской области процветает. Также в его владении сеть магазинов напольных покрытий «Половик», специализированный магазин по продаже инженерных систем отопления, водоснабжения и водоотведения - «Теплоотдача» и магазин по продаже покрытий для пола LAUFER. Они располагаются в нескольких городах России.
Он смог улучшить свои позиции и с седьмого места, которое он занял в прошлом году, подняться до почетного - бронзового.
ООО «НПП „СИББУРМАШ“»
ООО ППН «СИББУРМАШ»
ООО «ЗАВОД СИББУРМАШ»
ООО «ТОТАЛ ЭКЛИПС»
Витязев Олег Леонидович - владелец тюменской нефтесервисной компании «НПП «Сиббурмаш», которая поставляет оборудование для “Роснефти”.
Представители его компании регулярно посещают мероприятия для “нефтяной элиты”, чтобы заключать новые контракты. Сам же Витязев старается держаться в тени.
ООО «ДИНА»
ООО «РЫНОК „СЕВЕРНЫЙ“»
ООО «АВТО-ДИНА СЕРВИС»
ООО «ДИНА-МОТОРС СЕРВИС»
ООО «ДИНА-АВТОТРЕЙД»
ООО «АВТОПАРТНЕР-ТЮМЕНЬ»
ООО «ДИНА ПЛЮС»
ООО «ПРЕМИУМ-ДИНА СЕРВИС»
ООО «ЗАПСИБАВТОТЕХСЕРВИС»
ООО «СЕРВИС ДИНА ПЛЮС»
ООО «РЕСТАРТ»
ООО «АБВ ЛИЗИНГ»
ООО «ДИНА-АВТОТРЕЙД СЕРВИС»
ООО «ЭКО-РЫНОК»
ООО «БЛАГОДАТЬ»
ООО «ПРЕМИУМ-ДИНА»
ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ „ДИНА“»
ООО «РЕСТАРТ»
ООО «РЫНОК»
ООО «АВТО-ДИНА»
ООО «ДИНА-МОТОРС»
ООО «ОТРАДА»
ООО «НЕТ ПРОБЛЕМ»
Владельцу автобизнеса в Тюмени Михайлову Ивану Владимировичу нашлось место в пятерке богачей с 72-м регионом на госномере. Даже в период пандемии непубличный Михайлов смог сохранить бизнес и доход на былом уровне, а после ее завершения только набрал обороты, благодаря чему и завоевал уже не 6-е, а 5-е место.
ООО «ХПП КАЗАНСКОЕ»
ООО «ИФК „АРСИБ ИНВЕСТ“»
ООО «ДУБЫНСКОЕ»
ООО «ШАБАНОВСКОЕ МПО»
ООО «ПОДВОЛОШИНОМОЛОКО»
ООО «ДК „СОЮЗ“»
ООО «СТАТУС ПЛЮС»
ООО «СИБИРСКИЙ ОСЁТР»
ООО «ИШИМОПТТОРГ»
ООО «ТСВ-ДЕВЕЛОПМЕНТ»
ООО «ИФК „АРСИБ ИНВЕСТ“»
ООО «МСК»
ООО «МЯСНОЙ МИР»
ООО «УК „АРСИБ АГРО“»
ООО СК «ЮРГИНСКОЕ»
ООО «ПАРТНЕР-АГРО»
ООО «УПРСНАБСБЫТ»
ООО АХ «НИЖНЕТАВДИНСКИЙ»
ООО «ТМЖ»
ООО АХ «УПОРОВСКИЙ»
ООО АХ «АРОМАШЕВСКИЙ»
ООО «АГРОТЕХНИКА»
ООО АХ «ГОЛЫШМАНОВСКИЙ»
ООО «НИВА»
ООО «ГОЛЫШМАНОВСКИЙ КХП»
ООО АХ «ЮЖНЫЙ»
ООО «ЭЛИТА»
ООО «ВАЛЕНТИНА»
Срабян Лусине Овсеповна - самая богатая женщина в Тюменской области по результатам нашего исследования.
Холдинг “Арсиб” (армяне Сибири), совладельцем которого она является, в этом году смог достроить свою “башню” - ARSIB Tower. Процесс не обошелся без иска от Госстройнадзора и штрафа в 100 тысяч рублей.
Но, по большей части, во владениях дамы представлены предприятия сельского хозяйства и торговли.
ООО «НПП „СИББУРМАШ“»
ООО ППН «СИББУРМАШ»
ООО «ТОТАЛ ЭКЛИПС»
Хайруллин Булат Юсупович - компаньон Олега Витязева, совладелец и руководитель «Сиббурмаша». Он не стесняется появляться на публике и давать интервью в СМИ. Хайруллин свободно может, как рассказывать тюменским журналистам об отпуске за рубежом, так и искать новых партнеров для нефтяной компании.
В прошлом году он закрывал десятку лидеров топа богатых, а сейчас сумел подняться на три позиции.
ООО «ИКБ»
ООО «ЭКСПРОФ»
ООО «ФАУНДЭЙШН ИНВЕСТ»
ООО «ТД „ЭКСПРОФ“»
ООО «СТРОЙМОНТАЖ»
ООО «ПЛАСТКОНСТРУКЦИЯ»
Бочкарев Василий Владимирович - не слишком известный предприниматель Тюмени, обеспечивший бесперебойное производство пластиковых конструкций в период санкций, а себе - окно в топ богатых. Успех застройщиков, возглавивших топ, идет ему на руку. Один сданный объект строительства - сотни пластиковых конструкций и восьмое место в списке богатых.
ООО «ГАСТРО-ТРЕНДЫ»
ООО «ЭНКО СТРОЙ»
ООО «ЭНКО»
ООО «ЭНКО ГАРАНТ»
ООО «ИК „ЭНКО“»
ООО «ЭНКО ИНВЕСТ»
ООО «ЭНКО ГРУПП»
ООО «ЭНКО ТРЭЙД»
ООО «УК „АЙВАЗОВСКИЙ“»
ООО «УК „ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ“»
ООО «ТСК „ЭНКО“»
ООО «ДСК „ЭНКО“»
ООО «ТЗ „ЭНКО“»
ООО «ГРК „ЭНКО“»
ООО «ЭНКО ДОМ»
ООО «ЭНКО ДЕВЕЛОПМЕНТ»
ООО «ИСК „ЭНКО“»
ООО «ЭНКО ФИНАНС»
ООО «ЭНКО. УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ»
ООО «РА „ЭНКО“»
ООО «СН „ЭНКО“»
ООО «СТРОЙ-АЛЬЯНС»
ООО «ИДК „ЭНКО“»
ООО «ЭНКО РИЭЛТИ ГРУПП»
ООО «ЭНКО МЕНЕДЖМЕНТ»
ООО «ДОМОВО»
ООО «ЖИЛОЙ РАЙОН АИЖК»
Низамова Елена Валериевна владеет стабильно развивающейся тюменской группой компаний “ЭНКО” уже 11 лет.
Она успешно продвигает свой бренд. И судя по подъему с 16-го места на девятое, у нее это хорошо получается.
ООО «РАЗВИТИЕ»
ООО «СВМ»
ООО «ТВС»
ООО «ТМС»
Ялунин Денис Витальевич - владелец металлургического бизнеса в Тюмени, который занял практически всю эту нишу. Также хорошо зарабатывать ему помогают аренда и управление собственной недвижимостью. Все в сумме позволяет ему занять 10-е место нашего топа.
ООО «ПАРК ГОРЬКОГО»
ООО «ТУРА-ИНВЕСТ»
ООО «СЗ „ЖК „МАШАРОВ“»
ООО «ТААВТ»
ООО «МОРИС-Т»
ООО «АКВАПАРК»
ООО «ДК „СМАРТСТРОЙСИТИ“»
ООО «СИБИНТЕЛ-ХОЛДИНГ»
ООО «МФК „АКВАМОЛЛ“»
ООО «ХОЛДЕР»
ООО «ТЛЦ»
ООО «ОРЦ ТП»
ПК «ЛЕСНОЙ»
ООО «БАРС»
ООО «ПРЕМЬЕР ДОМ»
ООО «ФАБРИКА МЕБЕЛИ „ИНТЕДИ“»
ООО «БАРИНО»
ООО «НОВЫЙ ФОРМАТ»
Шевчик Владимир Степанович - известный бизнесмен и политик, заместитель секретаря Тюменского регионального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Владеет единственным в Тюмени аквапарком, а вдобавок и отелем. Но основной доход ему приносит кредитная организация “Тура-Инвест”. С 30-го места взлетел до 11-го.
ООО «СОГЛАСИЕ»
СПК «ПАЛЕЦКАЯ»
Подойников Павел Петрович - первый аграрий топа богатых. В его руках - холдинг «Согласие». Этот бренд знают по всей Тюменской области и даже за ее пределами. Но 2021-й год не стал для него особенно успешным, из-за чего он ушел из 10-ки самых богатых людей Тюменской области и занял лишь 12-е место.
ООО «АЛЬЯНС-УПРАВЛЕНИЕ»
ООО «АТС»
ООО «ВЭС»
ООО «ИК НАВИГАТОР»
ООО «ПРОСТОРЫ»
ООО «СЗ ЗЕЛЕНЫЕ АЛЛЕИ»
ООО «НАВИГАТОР. ДЕВЕЛОПМЕНТ»
ООО «АВТОКРАН-ТЮМЕНЬ»
ООО «СЗ НАВИГАТОР. СТРОИТЕЛЬСТВО»
Заруба Олег Викторович - бывший заместитель губернатора, ныне ставший девелопером. С партнерами он ведет деятельность компании «Навигатор. Строительство», дела которой идут в гору с весьма острым углом подъема. С 41 места он поднялся до 13-го.
АО «МОСТОСТРОЙ-11»
ОАО «ПИИ ТЮМЕНЬДОРПРОЕКТ»
ООО «ДСУ „МОСТОСТРОЙ-11“»
ООО «РИК»
ООО «МАУРЕР — МОСТОСТРОЙ-11»
ООО «ТЛК „МОСТОСТРОЙ-11“»
ООО „ТЕННИС-ПАЛАС“»
ООО «РИК ХМАО»
Компанию Руссу Николая Александровича “Мостострой-11” в городе зовут - любимым подрядчиком губернатора. Значительная часть дорог в городе построена компанией Руссу, который также является депутатом областной Думы. А в этом году сотрудники его фирмы отправились работать с разрушенным Крымским мостом, что впоследствии может помочь Руссу подняться еще выше в нашем списке.
ООО «РЕСУРС КОМПЛЕКТ ЯМАЛ»
ООО «НПО ГЕОСФЕРА»
ООО «РЕСУРС-КОМПЛЕКТ»
ООО «ПОМОРЬЕ»
ООО НПО «РЕАТЕХ»
ООО «НОРДТЭК»
ООО «НОРДТЭККОМПЛЕКТ»
ООО «РЕСУРС КОМПЛЕКТ»
ООО «ЭКО-ТРАНС»
ООО «РЕСКОМ-ТРЕЙД»
ООО «ПОЛИГОН-СЕРВИС»
ООО «СМУ СИБЭНЕРГОСТРОЙ»
ООО «СЕВЕРРЕСУРСКОМПЛЕКТ»
ООО «СИНЕСТ»
ООО «СПЕЦРЕСУРСТЕХНОЛОГИЯ»
Тамилин Сергей Владимирович - владелец многих торговых компаний города. Но Тюменью он не ограничивается и разворачивает деятельность своих компаний и в других городах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге. Однако его дела достаточно нестабильны. В позапрошлом году он занял 19 строчку, в прошлом - 4-ую, в нынешнем - 15-ую.
ООО НПО «ФСА»
ООО НПО «ФУНДАМЕНТСТРОЙАРКОС»
ООО «ФУНДАМЕНТСТРОЙПРОЕКТ»
ООО «ФСП»
ООО «НПВМП „ЗАБСИБНЕФТЕГАЗРАЗРАБОТКА“»
Долгих Григорий Меркулович в свои 87 лет не только владеет, но и руководит предприятием «Фундаментстройаркос». Вдобавок, Долгих является кандидатом технических наук и почетным строителем России. Обширные знания помогли ему создать предприятие, которое специализируется на строительстве в условиях вечной мерзлоты, а значит будет иметь спрос у газовиков и нефтяников.
В прошлом году он числился в четвертом десятке, а сейчас едва стоит за чертой 15 богатейших тюменцев.
ООО «АГРОФИРМА „КРИММ“»
Рязанов Геннадий Александрович благодаря картошке попал в 20-ку с фирмой КРиММ. Будучи уроженцем села Упорово и учителем физкультуры по образованию, сначала поднялся до председателя физкультуры и спорта райисполкома, а позже возглавил крестьянское хозяйство “Нива”, которая в 1999 году и стала КРиММом.
За свой вклад в развитие тюменского агропромышленного производства удостоился не только звания почетного жителя области, но и 17 места в топе богатых, улучшив на две позиции прошлогодний показатель.
ООО «АГРОФИРМА „КРИММ“»
Медведев Александр Николаевич является совладельцем фирмы “КРиММ”, в которой руководит развитием завода по подработке семян зерновых и лабораторией «КРиММ-СОКАР», за что был награжден благодарностью губернатора Тюменской области. Он, закономерно, вместе с коллегой поднялся в топе богатых, ранее Медведев занимал 22 строчку.
ООО ТД «АГРОСНАБ»
ООО «ЕЛЕНА»
ООО «ХК „ЭНКИ“»
ООО «ПРИИСЕТЬЕ»
ООО «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ»
ООО «МАССИВСТРОЙ»
АО «ТЮМЕНЬОБЛСНАБСБЫТ»
ООО «ТЮМЕНЬМОЛОКО»
ООО «УПРСНАБСБЫТ»
ООО «ВАЛЕНТИНА»
Нерсисян Вардитер Торгомовна зарабатывает на развитии сельского хозяйства, чем и объясняется ее положение между коллегами по бизнес-сфере, которые коллективно двигаются к вершине списка богатых.
В этом году Нерсисян поднялась с 21-го места на 19-е.
ООО «АСТЕРИОН»
ООО «ФЛЕКСПРОМ»
ООО «ХЛЕБОКОМБИНАТ „АБСОЛЮТ“»
ООО «АБСОЛЮТ-АГРО»
ООО «ЭЛИТ КАР СЕРВИС»
ООО «ЭЛИТ КАР»
Алманов Георгий Кузьмич - владелец хлебного производства “Абсолют”, который регулярно рассказывает о модернизациях в своих цехах, влетающих в копеечку, но быстро окупающихся. Однако, его доход складывается не только из “хлебных крошек”, копеечку в его карман приносит и автомобильный бизнес.
Алманов сумел подняться с 37 строчки и в этом году замкнуть 20-ку богатых.
ООО «ЛЮБИМЫЙ ГОРОД»
ООО «ВИРА»
ООО «ЭРА»
ООО «ЗКББ»
ООО «ВЗКСМ»
ООО «БПК»
ООО СЗ «ПРОХАУС»
ООО «ПАРИТЕТ»
ООО «ТСК»
ООО СЗ «КОСМОС»
ООО СЗ «СЧАСТЬЕ»
ООО «ПАРИТЕТ ДЕВЕЛОПМЕНТ»
ООО СЗ «КРЫЛЬЯ»
ООО «УК „СТАТУС“»
ООО «ШАНС»
ООО «РЕСТА»
ПАО «ТЮМЕННЕФТЕКОМПЛЕКТСЕРВИС»
ООО «КВАРТАЛ-СЕРВИС»
ООО «ТЮМЕНЬНЕДРА»
ПАО «ТЮМЕННЕФТЕКОМПЛЕКТСЕРВИС»
ООО «ТЮМЕНЬНЕРУД»
ООО «БРАЙТ»
ООО «ФАКТ»
ООО «КОРСАР»
Имя Медведева Сергея Витальевича фигурирует в 24 тюменских компаниях, причем лишь в трех случаях он является единственным владельцем. Чаще всего ему принадлежит менее половины доли, но, учитывая количество и доходы фирм, этого оказывается достаточно, для того, чтобы занять 21-е место топа богатых, улучшив прошлогодний результат на семь позиций.
ООО ППН «СИББУРМАШ»
ООО «ТОТАЛ ЭКЛИПС»
ООО «ПРОМТЕХСЕРВИС»
ООО «ЗАВОД СИББУРМАШ»
ООО «ЦКС»
Коллега Булата Хайруллина и Олега Вятизева Довнар Игорь Петрович, еще один совладелец нефтяного «НПП «Сиббурмаш». Но он, в отличие от товарищей, теперь владеет более чем половиной этого бизнеса, что и помогло ему при сокращении числа компаний во владении подняться на три позиции в рейтинге богатейших людей Тюменской области.
ООО МЦ «МИРОМЕД»
ООО ПК «СИБИРЬ»
ООО «РЕГИОНИМПЭКС»
ООО «РЕСКОМ — ТЮМЕНЬ»
ООО «РЕСКОМ-НОРД»
Бояринцева Татьяна Александровна - компаньон тюменца Сергея Тамилина. Однако в вопросах нескольких компаний они почему-то перестали сотрудничать и некоторые их них теперь всецело принадлежат Тамилину, который в нашем топе поднялся, а Бояринцева, наоборот, упала с 11-го на 23-е место.
ООО «САЯНЫ-2000»
ООО «МАСТЕР-2000»
ООО «ФЕБОС»
ООО «ОС-1»
ООО «СЗ „СИБМАШ-СЕВЕРСТРОЙ“»
ООО «ОС-6»
ООО «СПК»
ООО «ЭСКАДА»
ООО «ТЕА-ХОЛДИНГ»
ООО «МАЛАХИТ»
ООО «АРГО»
ООО «ГОСТЕПРИИМСТВО»
ООО «ОС-7»
ООО «КВОЛИТИ-ТЮМЕНЬ»
ООО «ЕВРАЗИЙСКИЙ ЦЕНТР ТОМОТЕРАПИИ»
ООО «АЛЬМИРА»
ООО «СПЕЦИНВЕСТ»
ООО «СИНЕРГИЯ СИБИРЬ»
ООО «ТЮМЕНЬАКВАВЕНДИНГ»
ООО «БЦ АВРОРА»
ООО «НЬЮТОН ХОУМ»
ООО «НЬЮТОН ИНЖИНИРИНГ»
ООО «МОСКОВСКИЙ»
ООО «СЗ НОРДЕН»
ООО «НЬЮТОН СЭЙЛЗ»
Пискайкин Владимир Юрьевич - известный бизнесмен, владеющий отелем «DoubleTree by Hilton Hotel Tyumen» и целым рядом компаний строительного бизнеса и торговли.
Его доходы растут, как и позиция в списке богатых, он поднялся с 45-го места на 24-е.
ООО «ТЮМЕНЬСПЕЦТРАНС»
ООО «КАЗАНСКОЕ»
ООО «ПК „МОЛОКО“»
ООО АХ «СЛОБОДО-ТУРИНСКИЙ»
ООО «АГРОХОЛДИНГ УРАЛЬСКИЙ»
ООО «ТД „АЛКО-МАКС“»
ООО «РИФ-АГРО»
ООО «БЛОК»
ООО «ДУБЫНСКОЕ»
ООО «ШАБАНОВСКОЕ МПО»
ООО «ПОДВОЛОШИНОМОЛОКО»
ООО «БОРОВИНСКОЕ»
Степанян Мариам Самвеловна - бизнеследи зарабатывает на молоке, хотя и владеет частью других предприятий по производству сельхозпродукции, многие из которых она делит с другими членами этой аграрной бизнес-диаспоры.
ООО «РЕСКОМ-НОРД»
ООО «СПЕЦСИСТЕМЫ»
ООО «РЕГИОНИМПЭКС»
ООО «РЕСКОМ — ТЮМЕНЬ»
ООО «БАНК СБРР»
Сергею Тамилину перешли не все доли компаний тюменки Татьяны Бояринцевой, многими из них теперь владеет Марьина Александра Владимировна, которая ранее не фигурировала в топе богатых. Новые фирмы, которые приносят стабильный доход, помогли ей попасть сразу на 26-е место списка богатых.
ООО «РАСТАМ-ПРАВО»
ООО «НИИ ЭИРИПР»
ООО «РАСТАМ — ЭКОЛОГИЯ»
ООО «РАСТАМ-ИНЖИНИРИНГ»
Растамханов Руслан Рифович - успешный бизнесмен развивающий дело в Тюменской области и на Ямале. ООО "НИИ ЭИРИПР" является его крупнейшим предприятием, где он числится единственным владельцем. Благодаря стратегии компании “РАСТАМ” и другие предприятия, оказывающие консалтинговые услуги, стабильно приносят хорошие доходы. Он поднялся с 44-го места на 27-е.
ООО «ДОКТОР АРБИТАЙЛО»
Арбитайло Ян Юзефович - бизнесмен, специализирующийся на сфере медицины. Он владеет одной из крупнейших клиник - “Доктор Арбитайло”. Вся его жизнь была связана с медициной, будь то образование уролога или трудовой стаж на Тюменском заводе медицинского оборудования и инструментов.
ООО «КРЕСТЬЯНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ДРУЖБА»
Чистая прибыль ООО "ДРУЖБА-НИВА", владельцем которого является Шишканов Иван Валерьевич, выросла на 102 %, выручка - на 9 %. А сам Шишканов поднялся с 40-го места на 29-е.
АО «ЗАВОД „ТЕХНОПРИБОР“»
АО «ТЮМЕНСКИЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ ЗАВОД»
Основной доход Корелякову Александру Васильевичу приносит Тюменский аккумуляторный завод, начинающий свою историю с 1941-го года. Являясь одним из владельцев компании, помог ей “сплести” сеть торговых представительств в 50 городах страны. А сам Кореляков занял 30 место, поднявшись с 39-го.
ООО «ПЛАТИНУС»
ООО «ВФ»
ООО НПП «СГТ»
ООО «ВИТА»
Уткина Наталья Николаевна единолично владеет “Союзгазтехнологией”, которая специализируется на утилизации нефтяных шламов на севере, это обеспечивает ей контракты с другими крупными нефтяными и газовыми предприятиями.
ООО «БИСТРОТ»
ООО «ЖИРТРЕСТ ФУД»
ООО «ЗОЛОТАЯ ГОРА»
ООО «КМ ЕКБ»
ООО «УСПЕХ ФУД»
ООО «УСПЕХ»
ООО «ТИС»
Щепелин Николай Игнатьевич - крупный тюменский застройщик. Ранее мы включали в список его владений “ТДСК”, которая продолжает строить и сдавать жилье целыми районами. По открытым данным за 2016-й год он владеет 43 % компании, однако актуальной информации о его причастности нет, поэтому с другими своими фирмами он занимает лишь 32-е место. Хотя “ТДСК” точно позволила бы ему попасть в тройку богатейших.
ООО «ОПЕНОВСКОЕ»
Кошелев Олег Викторович - аграрий, построивший бизнес на выращивании зерновых культур. ему принадлежит ООО "ОПЕНОВСКОЕ", располагающаяся в Ишимском районе Тюменской области. А сам Кошелев располагается на 33 месте, поднявшись, с прошлого года, на одну позицию.
ООО «ТРИМЕТ»
ООО «АЛАЛ»
ООО «МОБИЛЬ»
Гройсман Вячеслав Александрович является владельцем и директором металлургического предприятия “ООО Тримет”, которое выросло из небольшого склада. Сейчас организация сотрудничает с предприятиями по всей России. А ее владелец впервые появляется в списке богатых жителей Тюменской области.
ООО «ПУРИНКОМ»
ООО «СЕВЕРЭНЕРГО»
ООО «ЮКОМ»
ООО «СИБЖИЛСТРОЙ»
Демешко Иван Васильевич стабильно держится на 35 месте топа богатых, владея компаниями, развивающимися в строительной отрасли. Самая прибыльная его тюменская компания "Северэнерго" занимается разработкой гравийных и песчаных карьеров, а также добычей глины и каолина.
ООО «ТФХКИ»
ООО «ЦЕНТР ДЕВЕЛОПМЕНТ»
ООО «ТОБОЛПРОМСТРОЙ»
ООО «ТПР»
Нейковчен Фёдор Захарович - представитель строительного бизнеса из Тобольска. Но выручка его компании ООО “Центр Девелопмент” стабильно падает, как и сам Нейковчен в рейтинге богатых Тюменской области. Ранее он занимал 14 строчку.
ООО «МЕГАНЕФТЬ»
ООО «ТПДС»
ООО «ДОБЫЧА»
Рагозин Алексей Вячеславович - депутат фракции “Единая Россия” в Тюменского городской Думе и владелец завода металлоконструкций “ТЮМЕНЬРЕМДОРМАШ». Свое состояние он сколотил благодаря многочисленным крупным госконтрактам. В нашем топе тюменских богачей он опустился на одну позицию.
ООО «СКС»
ООО «СК КНЯЗЬ»
ООО «СНАБТЕЛ»
ООО «СЛУЖБА-332»
ООО «МПК БИЗНЕС КОНСАЛТ»
Основной доход Овеяну Абраму Азатовичу приносит строительство, он является единственным владельцем тюменской компании ООО “СКС”. Но также в его активах числится небольшое информационное агентство. Сам Овеян числится в топе богатый впервые.
ООО «ЯСЕНЬ-АГРО»
ООО «ДИАЛОГ»
ООО «ЯСЕНЬ-Т»
Еще один владелец агробизнеса в Тюменской области, Табанакову Петру Николаевичу принадлежит ООО “Ясень-Агро”. Продукция предприятий Табанакова стабильно пользуется спросом в регионах России.
ООО «ТРИМЕТ»
ООО «АЛАЛ»
ООО «МОБИЛЬ»
ООО «СТРОЙПРОЕКТ-Т»
Худяков Евгений Алексеевич совместно с Вячеславом Гройсманом владеет предприятием ООО “Тримет”. Другие его компании пока не приносят и четверти дохода от металлургического бизнеса.
ООО «ЖЕМЧУЖИНА»
ООО «ТТК»
ООО «ТМК»
Основной доход Путятину Михаилу Петровичу приносит продажа нефтепродуктов в ООО “ТТК”. С развитием топливно-энергетического комплекса в Тюменской области растет и спрос на местных производителей, вероятно это и помогло бизнесмену впервые попасть в наш топ.
ООО «БЮРО +»
ООО «ДЕМИУРГ»
ООО «ЗАУРАЛЬЕ»
ООО «РАСАВИТ»
ООО «АКМО»
АО «ЗАВОД „ТЕХНОПРИБОР“»
АО «ТЮМЕНСКИЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ ЗАВОД»
Если бы не доля от Тюменского аккумуляторного завода, стабильно приносящего и увеличивающего прибыль, Секисову Николаю Григорьевичу не удалось бы попасть в число богатых. Но свою долю он удерживает и потому поднялся в нашем рейтинге с 51-го места на 42-е.
ООО «БРОСКО»
ООО «ТАЛЕР»
ООО «ВЭЛЛ»
ООО «ШАНС»
ООО «УК „СТАТУС“»
ООО «ТЮМЕНЬНЕДРА»
ООО «ТЮМЕНЬНЕРУД»
ООО «ФАКТ»
ООО «КОРСАР»
ООО «БРАЙТ»
Кушков Сергей Валентинович совместно с Сергеем Медведевым владеет крупной компанией “Тюменьнеруд”, которая как и раньше позволяет ему попадать в список тюменских богатеев, находясь стабильно ниже своего коллеги. Хотя с 55 места Кушков смог подняться до 43-го.
ООО «ЛИПОВОЕ»
ООО «ЭЛИТ И К»
ООО «ЛИВАДИЯ»
ООО «КОНТИНЕНТ»
ООО «ЮГРААВТО»
ООО «ЭЛИТ КАР СЕРВИС»
ООО «ЭЛИТ КАР»
Киёк Эрнест Анатольевич - совладелец нескольких компаний, занимающихся продажей автомобилей в Тюмени. Но до лидера в автомобильной отрасли Ивана Михайлова ему еще далеко. Хотя у него есть все шансы, учитывая, что с 57-го места он поднялся до 44-го.
ООО СЗ «ЗАВОД ЖБИ-3»
ООО «ДЭВПУ»
ООО «М-ВИТА»
ООО «ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ»
Соловьев Владимир Павлович - единственный владелец завода ЖБИ-3, занимающегося производством железобетонных изделий в Тюмени. Сейчас предприятие приносит ему основной доход, хотя ранее более прибыльным было ООО “ДЭВПУ”. С 27-го места он упал на 45-е.
ООО «КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД»
ООО СК «ОЛИМП»
ООО «НИВА»
ООО «ГОЛЫШМАНОВСКИЙ КХП»
Степаняну Мартину Гагиковичу хороший доход обеспечивает разведение свиней в Заводоуковском районе Тюменской области. Хотя раньше он в наш рейтинг не попадал.
ООО «ЗЕЛЕНЬ»
ООО «СТАРЫЙ ДОМ»
ООО «БЮРОКРАТ»
ООО «РАСТАМ-ИНЖИНИРИНГ»
ООО «РАСТАМ — ЭКОЛОГИЯ»
Растамханова Любовь Николаевна - основательница компании “РАСТАМ”, успешно развивающей бизнес в сфере консалтинга нефтегазосервиса и строительных компаний на юге Тюменской области, ХМАО и на Ямале. Она делит доли в нескольких компаниях, которые также принадлежат Руслану Растамханову. Она поднялась в топе богатых с 87-го места на 47-е.
ООО «РДС»
ООО «СИПЭК»
ООО «ТРЕСТ УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ»
ООО «СЗ МИДГАРД РУС»
ООО «РОСТПРОЕКТ»
ООО «БАЗИС-МОТОРС»
ООО «БМ-АВТО»
ООО «АСГАРД»
Шаговой Александр Николаевич единолично владеет тюменской строительной компанией “СИПЭК”, выручка которой за последний год выросла на 21 %. Это позволило Шаговому впервые появиться в нашем топе.
ЗАО «ЦЕНТРАЛЬНОЕ»
Ваймер Андрей Александрович владеет сельхозпредприятием “Центральное”, которое специализируется на выращивании зерновых культур в Тюменской области. С недавних пор это предприятие на 100 % принадлежит Ваймеру. Вероятно поэтому он поднялся с 59-й строчки на 49-ую.
ООО «БАЗИС-АВТО»
ООО «БАЗИС-СЕРВИС»
ООО «ПЕРСПЕКТИВА»
ООО СК «ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ»
ООО «БАЗИС ТЮМЕНЬ»
ООО «БИЗНЕС-АУДИТ»
ООО «БАЗИС-МОТОРС»
ООО «БМ-АВТО»
Беляев Александр Владимирович - владелец и руководитель нескольких компаний, занявших нишу в сфере обслуживания автомобилей. Самой прибыльной из его компаний стала “Базис-Сервис” - сеть автоцентров в Тюмени. Беляев впервые появляется в кругу богатейших.
ООО «АРШ»
ООО «ЗАВОДОУКОВСКИЙ СВЗ»
ООО «ЗАВОДОУКОВСКИЙ СВЗ-БЕЗАЛКОГОЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО»
ООО "Заводоуковский СВЗ-Безалкогольное Производство" приносит Шамонину Руслану Анатольевичу основной доход. Организация часто заявляется на госконтракты и часто их получает. Шамонин впервые появился в топе богатых тюменцев.
ООО «ЗАВОДОУКОВСКИЙ СВЗ»
ООО «ЗАВОДОУКОВСКИЙ СВЗ-БЕЗАЛКОГОЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО»
Шамонин Анатолий Алексеевич владеет долями производств вместе с Русланом Шамониным. У Руслана Анатольевича есть еще одна собственная компания в Тюменской области, а потому он на одну позицию обогнал Анатолия Алексеевича. Он также впервые в нашем списке.
ООО «ИШИМСКАЯ АВТОКОЛОННА»
ООО «ЗЕРНОТОРГ»
ООО «ИШИМАГРОПРОДУКТ»
ООО «АТОН-АГРО»
Королева Инна Анатольевна - владелица агробизнеса в Ишиме. Ей принадлежит крупная компания «ИШИМАГРОПРОДУКТ», которая поставляет продукцию не только по всей Тюменской области, но и за ее пределами. С 64-го места она поднялась до 53-го.
ООО «КАТРАН»
ООО «ИРИАН»
ООО СЗ «СТРАНА УЛЬЯНОВА»
ООО «ЭЛИТ СТРОЙ»
ООО «ЛОГИСТИК-СЕРВИС»
ООО СЗ «НА МИНСКОЙ»
ООО СЗ «ЗЕЛЕНЫЙ МЫС»
ООО СЗ «СТРАНА.ЗВЁЗДНЫЙ»
АО СЗ «ОЗЕРНАЯ»
ООО СЗ «ГОРОДОК»
ООО СЗ «СТРАНА.72»
ООО СЗ «СТРАНА НАГОРНАЯ»
ООО СЗ «СТРАНА НАГАТИНО»
ООО СЗ «СТРАНА ДОМОДЕДОВО»
ООО СЗ «К2»
ООО СЗ «СТРАНА ЗАПАД»
ООО СЗ «СТРАНА.78»
ООО СЗ «СТРАНА БЕРИНГА»
ООО СЗ «СТРАНА-ЭТАЛОН»
ООО «ТЕХНИК»
ООО «МОЛЛТИМ»
Гайдуков Александр Олегович - основатель строительной группы компании "Страна Девелопмент". Несколько лет назад компания начала выходить в другие города, сейчас строят дома и торговые центры в Тюмени, Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. По Тюменской области "Страна" лидер по объемам текущего строительства. Компания "МоллТим", которая тоже входит в группу компаний занимается управлением коммерческих помещений, который построил застройщик.
Александра Гайдукова считают основным конкурентом Владимира Шевчика. Но, судя по тому, что Шевчик улучшил свои позиции, а Гайдуков упал с 31-го на 54-е место, лидер гонки очевиден.
ООО «АВТОКРАН»
ООО «АВТОКРАН-ТЮМЕНЬ»
Строгов Алексей Сергеевич - владелец ООО “Автокран-Тюмень”, осуществляющую грузовые перевозки. Компания Строгова является лидером в этой нише и потому приносит своему владельцу 55-е место и появление в списке богатых Тюменской области.
ООО «ТРИМЕТ»
ООО «АЛАЛ»
ООО «МОБИЛЬ»
ООО «СТРОЙПРОЕКТ-Т»
Совместно с Евгением Худяковым и Вячеславом Гройсманом Карнаухов Андрей Анатольевич владеет в Тюмени металлургическим предприятием ООО “Тримет”. Доли в 21 % хватает, чтобы впервые попасть в список богатеев.
ООО «РАДУГА»
ООО «СТРОЙИНВЕСТ»
ООО «ДАРДИЕЛЬ-СКИ»
ООО «ПРАВОВОЙ АЛЬЯНС»
ООО «РА „ЭНКО“»
ООО «УК „АЙВАЗОВСКИЙ“»
ООО «УК „ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ“»
ООО «ТСК „ЭНКО“»
ООО «ДСК „ЭНКО“»
ООО «ТЗ „ЭНКО“»
ООО «ГРК „ЭНКО“»
ООО «ДОМОВО»
ООО «ЭНКО ДОМ»
ООО «ЭНКО ДЕВЕЛОПМЕНТ»
ООО «ИСК „ЭНКО“»
ООО «ЖИЛОЙ РАЙОН АИЖК»
ООО «ЭНКО ФИНАНС»
ООО «ЭНКО. УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ»
ООО «ЭНКО»
ООО «СН „ЭНКО“»
ООО «ЭНКО СЕРВИС»
ООО «ЭНКО. СЕВЕР»
ООО «СТРОЙ-АЛЬЯНС»
ООО «ИДК „ЭНКО“»
ООО «ЭНКО ГРУПП»
ООО «ИК „ЭНКО“»
ОО «ЭНКО РИЭЛТИ ГРУПП»
ООО «ЭНКО ИНВЕСТ»
ООО «ЭНКО МЕНЕДЖМЕНТ»
ООО «ЭНКО ТРЭЙД»
ООО «ЭНКО ГАРАНТ»
Миренский Константин Владимирович - компаньон Елены Низамовой, 9-10 % от компаний группы “ЭНКО” позволяют ему попасть в рейтинг богатых Тюменской области. Ранее он в нем не числился.
ООО УК «ГОМЕЯ»
ООО «ЗАПСИБХЛЕБ-ИСЕТЬ»
ООО «ТЕХНОМИР»
Гонтаровский Виктор Викторович владеет половиной ООО "ЗАПСИБХЛЕБ-ИСЕТЬ", располагающимся в Исетском районе Тюменской области. Ранее он отставал от второго владельца этого бизнеса, а теперь сумел его опередить. Он поднялся с 65-го места на 58-е.
ООО «ТЦБ»
ООО «ЗАПСИБХЛЕБ-ИСЕТЬ»
Макаров Олег Витальевич - второй владелец тюменской ООО "ЗАПСИБХЛЕБ-ИСЕТЬ", который ранее занимал 60-е место, а сейчас поднялся лишь на одну позицию, в отличие от коллеги. Его вторая компания ООО “ТЦБ” пока не приносит много прибыли.
ООО «РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ДОСТАВКИ»
ООО «РОСА»
ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЙ ДВОР»
ООО «УПТК»
ООО «РАЗВИТИЕ»
ООО «ПОЛ-ХОЛЛ»
ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЙ ДВОР. КОМПЛЕКТАЦИЯ»
ООО «БРОННИЦА»
ООО «ПОЛОВИК»
ООО «СТРОЙКОМПЛЕКТАЦИЯ»
ООО «УРАЛ-КОНСАЛТ»
ООО «ТЕПЛОСЕТЬ»
Ташкеев Евгений Александрович - совладелец крупной сети строительных магазинов «Строительный двор», которой также владеет Андрей Ташкеев. Евгению Александровичу принадлежит около 3,5 % “Стройдвора”, а потому он так отстал от коллеги. Но его доходы упали в других имеющихся компаниях Тюмени, а потому он упал с 23-го места на 60-е.
ООО «РОСА»
ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЙ ДВОР»
ООО «УПТК»
ООО «РАЗВИТИЕ»
ООО «ПОЛ-ХОЛЛ»
ООО «БРОННИЦА»
ООО «ПОЛОВИК»
ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЙ ДВОР. КОМПЛЕКТАЦИЯ»
ООО «СТРОЙКОМПЛЕКТАЦИЯ»
ООО «УРАЛ-КОНСАЛТ»
ООО «ТЕПЛОСЕТЬ»
Белик Сергей Юрьевич - еще один совладелец “Строительного двора”, владеющий тем же процентом компании, что и Евгений Ташкеев. Ему также принадлежат части других тюменских организаций, специализирующихся на инструментах и строительных материалах. Он также сдал позиции, спустившись с 26 места на 61-е.
ООО «АГРОСЕРВИС»
ООО «РК»
ООО ПФ «АРС-ПРОФНАСТИЛ»
ООО ПФ «АРС-ПРОМ»
ООО «АРС-ПРОМ ПРОЕКТ»
ООО «СМЕНА»
ООО «НАНОЭСТЕТИК»
Юрченко Юрий Владимирович является совладельцем нескольких компаний, в числе которых даже клиника “Наноэстетик”. Но основной доход пока он получает от компаний холдинга “АРС-Пром”. Юрченко за год поднялся с 71-го места на 62-е.
ООО «БЮРО ОЦЕНКИ И КОНСАЛТИНГА»
ООО «РА „ЭНКО“»
ООО «УК „АЙВАЗОВСКИЙ“»
ООО «УК „ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ“»
ООО «ТСК „ЭНКО“»
ООО «ДСК „ЭНКО“»
ООО «ТЗ „ЭНКО“»
ООО «ГРК „ЭНКО“»
ООО «ДОМОВО»
ООО «ЭНКО ДОМ»
ООО «ЭНКО ДЕВЕЛОПМЕНТ»
ООО «ИСК „ЭНКО“»
ООО «ЖИЛОЙ РАЙОН АИЖК»
ООО «ЭНКО ФИНАНС»
ООО «ЭНКО. УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ»
ООО «ЭНКО»
ООО «СН „ЭНКО“»
ООО «ЭНКО СЕРВИС»
ООО «ЭНКО. СЕВЕР»
ООО «СТРОЙ-АЛЬЯНС»
ООО «ИДК „ЭНКО“»
ООО «ЭНКО ГРУПП»
ООО «ИК „ЭНКО“»
ООО «ЭНКО РИЭЛТИ ГРУПП»
ООО «ЭНКО ИНВЕСТ»
ООО «ЭНКО МЕНЕДЖМЕНТ»
ООО «ЭНКО ТРЭЙД»
ООО «ЭНКО ГАРАНТ»
Верховцев Андрей Борисович является совладельцем группы компаний “ЭНКО”. Доля в 10 % более чем в 20 компаниях Елены Низамовой, которые увеличили свой доход, помогла Верховцеву попасть в число самых богатых жителей Тюменской области.
ООО АГРОХОЛДИНГ «ВАГАЙСКИЙ»
ООО АХ «СЛОБОДО-ТУРИНСКИЙ»
ООО «АГРОХОЛДИНГ УРАЛЬСКИЙ»
ООО «ТД „АЛКО-МАКС“»
ООО «РИФ-АГРО»
ООО «БЛОК»
ООО «ДУБЫНСКОЕ»
ООО «ШАБАНОВСКОЕ МПО»
ООО «ПОДВОЛОШИНОМОЛОКО»
Срабян Симон Овсепович владеет фирмами в сфере сельского хозяйства. Для Симона Овсеповича - это дебют в рейтинге.
ООО «АРС-ПРОМ ПРОЕКТ»
ООО «СМЕНА»
ООО ПФ «АРС-ПРОМ»
ООО ПФ «АРС-ПРОФНАСТИЛ»
ООО «НАНОЭСТЕТИК»
Чивилев Андрей Александрович является компаньоном Юрия Юрченко и также числится владельцем компаний “АРС-Прома”. С прошлого года он улучшил свое положение в рейтинге на 10 позиций.
ООО ПКФ «АТЛАНТАВТО»
ООО «ПТК»
ООО «ТЮМЕНСКИЙ АВТОТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»
ООО «АТЛАНТАВТОСЕРВИС»
ООО «ХАНТЕР НА ЩЕРБАКОВА»
ООО «ПКФ „АТЛАНТ-АВТО“»
Распутин Сергей Николаевич - владелец автомобильного бизнеса, специализирующийся на продаже транспортных средств в Тюмени. Ему принадлежит ПФК “АлтантАвто”. Он сохранил ту же позицию, что занимал в прошлом году.
ООО «АРС-ПРОМ ПРОЕКТ»
ООО «СМЕНА»
ООО ПФ «АРС-ПРОМ»
ООО ПФ «АРС-ПРОФНАСТИЛ»
ООО «НАНОЭСТЕТИК»
Шешуков Александр Петрович - коллега Андрея Чивилева и Юрия Юрченко, ему также принадлежит часть тюменского “АРС-Прома”, вдобавок он, как и Юрченко, является совладельцем клиники “Наноэстетик”. Он поднялся с 77-го места на 67-е.
ООО «ПЕРЕСТРОЙ-КА!»
Сарксян Карен Грачикович владеет и управляет компанией «Перестрой-КА», которая, как выяснилось в этом году, фигурировала в деле о взятке главе управы одного из округов Тюмени. Но на саму компанию дело заведено не было, а потому “Перестрой-КА” продолжает благоустраивать дворы и убирать снег в городе. Сам бизнесмен поднялся с 76-го места на 68-е.
ООО «СИБМУЛ»
ООО «СОКОЛ ГНБ»
ООО «М-СЕТЬСТРОЙ»
ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ „СИЛА ВОЛИ“»
Саликов Денис Сафаевич в этом году стал единственным владельцем тюменского предприятия по изготовлению химикатов - “Симбул”. Но основной доход ему приносит компания, занимающаяся бурением скважин - ”Сокол ГНБ”. Он упал с 53-го места на 69-е.
ООО «СМУ»
ООО «ПРОСТОР»
ООО «УСАДЬБА»
ООО «ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО»
Хут Азмет Мадинович владеет всей долей в нескольких строительных фирмах, а также ему принадлежит 51 % управляющей компании ООО “Жилищное строительство”. В списке богатых Тюменской области он поднялся на три позиции.
ООО «БАЗИС-КОНСАЛТ»
ООО «АСГАРД»
ООО «САДЫ ТАРХАНКУТА»
ООО «ДОЛЬЧЕЗА»
ООО «ГОРОДСКАЯ СЛУЖБА „ЛУЧ“»
ООО «ИПОТЕКА СТРОИТЕЛЬСТВО УПРАВЛЕНИЕ»
Самкаев Рустам Мирвахисович - почетный консул Кореи в Тюмени. 1% в ООО "ИПОТЕКА СТРОИТЕЛЬСТВО УПРАВЛЕНИЕ", которая занимается покупкой и продажей земельных участков, помог ему существенно увеличить доход и с 100-го места запрыгнуть на 71-е.
ООО «КРИСТАЛЛ»
ООО «ПРОФИЛЬ-8»
ООО «ГРАЖДАНИНВЕСТСТРОЙ»
ООО «ЛИНИЯ»
ООО «ССК»
ООО «ГАРАНТИЯ»
ООО «СЗ „ДОК“»
ООО УК «СЕРВИС-ТИС»
ООО «ПРОФИЛЬ-10»
ООО «СЗ СТРОЙТЕХНОЛОДЖИ»
ООО «СК НОВАТОР»
ООО «СЗ МЕГАПОЛИС»
ООО «КОМЬЮНИТИ»
ООО «ТИС-СТРОЙ»
ООО «НОВАТОР»
Основной доход Беличенко Виктор Алексеевич получает от ООО “Новатор”, которая строит в Тюменской области архитектурные объекты и ООО УК "СЕРВИС-ТИС". Упал в топе богатых с 20-го места на 72-е.
ООО «АГЕНТСТВО ОЦЕНКИ „СТАТУС“»
ООО «ЛОГИСТИКА»
ООО «КОТЛАССКИЙ ПОРТ»
ООО «СЕВЕРРЕСУРСКОМПЛЕКТ»
ООО «ЭКО-Н»
Ревякин Игорь Владимирович - его компании специализируются на купле-продаже в Тюменской области и оценке. Основной доход Ревякин получает от компаний, в которых является единственным владельцем. Ранее в топе богатых не появлялся.
ООО «ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО»
Островский Виктор Александрович - компаньон Азмета Хута, владеющий второй половиной управляющей тюменской компании ООО “Жилищное строительство”. Этого оказалось достаточно, чтобы заявиться в рейтинг богатых и занять в нем 74-е место.
ООО «ПОСТАВКА»
ООО «РОСА»
ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЙ ДВОР»
ООО «УПТК»ООО «РАЗВИТИЕ»
ООО «ПОЛ-ХОЛЛ»
ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЙ ДВОР. КОМПЛЕКТАЦИЯ»
ООО «БРОННИЦА»
ООО «ПОЛОВИК»
ООО «СТРОЙКОМПЛЕКТАЦИЯ»
ООО «УРАЛ-КОНСАЛТ»
Кузюков Андрей Арнольдович - владелец доли в 2 % компании “Строительный двор”. Как уже показали его коллеги, даже небольшой доли в этой крупной организации достаточно, чтобы записаться в клуб тюменских самых богатых. В нем Кузюков - впервые.
ООО «ФУДСЕРВИС»
ООО «ХИНКАЛЬНЫЙ ЦЕХ»
ООО «ЖИРТРЕСТ ФУД»
ООО «УСПЕХ»
ООО «УСПЕХ ФУД»
ООО «ЗОЛОТАЯ ГОРА»
Левин Геннадий Семенович совместно с Николаем Щепелиным владеет ресторанным бизнесом ООО “Жиртрестфуд”. Другие компании в его списке активов также развиваются в области гостинично-ресторанного бизнеса в Тюменской области. Левин в топе впервые.
ООО ППН «СИББУРМАШ»
ООО «ТОТАЛ ЭКЛИПС»
Минальтов Алексей Геннадьевич - уже четвертый владелец ППН “СИББУРМАШ”. Небольшая доля в этом крупном бизнесе помогла ему попасть в топ самых богатых людей Тюменской области.
ООО «РОСА»
ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЙ ДВОР»
ООО «УПТК»
ООО «РАЗВИТИЕ»
ООО «ПОЛ-ХОЛЛ»
ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЙ ДВОР. КОМПЛЕКТАЦИЯ»
ООО «БРОННИЦА»
ООО «ПОЛОВИК»
ООО «СТРОЙКОМПЛЕКТАЦИЯ»
ООО «УРАЛ-КОНСАЛТ»
Изгагину Андрею Александровичу принадлежит часть “Строительного двора”. Небольшая доля в этой и других строительных фирмах позволила тюменскому бизнесмену попасть в топ к коллегам.
ООО «РОСА»
ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЙ ДВОР»
ООО «УПТК»
ООО «РАЗВИТИЕ»
ООО «ПОЛ-ХОЛЛ»
ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЙ ДВОР. КОМПЛЕКТАЦИЯ»
ООО «БРОННИЦА»
ООО «ПОЛОВИК»
ООО «СТРОЙКОМПЛЕКТАЦИЯ»
ООО «УРАЛ-КОНСАЛТ»
Кислякова Ксения Евгеньевна - пятая в топе богатых Тюменской области, кто попал сюда благодаря доле в компании “Строительный двор”. Она, как многие другие компаньоны, имеет доли и в иных строительных организациях. В списке богатых оказалась в первый раз.
ООО «АГРОИНТЕР»
ООО «ВОСХОДАГРО»
ООО ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АГРОМОЛОКО»
ООО «ВОЗРОЖДЕНИЕ»
Шмунк Лео Львович - бизнесмен, владеющий компанией «Золотые луга», известной по производству кисломолочной продукции во всей Тюменской области и соседних регионах. Она часто выступает поставщиком сельхозпродукции в социальные учреждения Тюменской области. Но в связи с серьезной конкуренцией он опустился с 47-го места на 80-е.
ООО «УК „АГРОИНТЕЛ“»
ООО «ССК „СТАЛЬНОЙ АЗАРТ“»
ПК «ЛЕСНОЙ»
ООО «ХОЛДЕР»
ООО «БАРС»
ООО «ПРЕМЬЕР ДОМ»
ООО «СУХМЕНСКОЕ»
ООО «ФАБРИКА МЕБЕЛИ „ИНТЕДИ“»
ООО «БАРИНО»
ООО «СИБИНТЕЛ-ХОЛДИНГ»
ООО «МФК „АКВАМОЛЛ“»
Шевчику Василию Степановичу принадлежит 13,25 % единственного в Тюмени аквапарка, что и является его основным доходом. Он поднялся с 94-й позиции на 81-ую.
ООО «СЗ „МЕРИДИАН КОНСТРАКШН ТОБОЛЬСК“»
ООО «НОМИНАЛСТРОЙ»
ООО «УПРАВЛЯЮЩИЕ СИСТЕМЫ»
ООО «ИМПЕРИЯ»
ООО «АКТИВ МЕНЕДЖМЕНТ»
ООО УК «МЕРИДИАН СЕРВИС»
ООО «РЕГИОНАЛЬНАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ»
ООО «СЗ „МЕРИДИАН КОНСТРАКШН ТЮМЕНЬ“»
ООО «СЗ „МЕРИДИАН“»
ООО «ЗАРЕЧНЫЙ»
ООО «СЗ „МЕРИДИАН ГРУПП“»
ООО «СЗ „МЕРИДИАН СТРОЙ“»
ООО «СЗ „МЕРИДИАН КОНСТРАКШН“»
ООО «МЕРИДИАН ИНВЕСТ»
ООО «СЗ „ПЕРВЫЙ МЕРИДИАН“»
Юрченко Вадим Васильевич - владелец множества тюменских компаний-застройщика «Меридиан». Пока высоких доходов они не приносят, но прогресс все же есть. С 95-го места он поднялся до 82-го.
ООО СЗ «УЛЕЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ»
ООО «СКВАЖИНА»
ООО «Д-СИСТЕМ»
ООО «СБК СПОРТ»
ООО «БЕТОННЫЙ ЗАВОД ГОРОД»
ООО «ПРАЙД»
Ноздрачёв Алексей Владимирович - один из девелоперов в топе богатых Тюменской области. Ему принадлежит компания «Улей-Девелопмент», которая и приносит ему основной доход. Бетонный завод, которым владеет бизнесмен, пока работает в убыток. Вероятно поэтому с 54-го места он упал до 83-го.
ООО «ЗУММЕР»
ООО «ПЛАСТКОМ»
ООО «АСС»
ООО «ФОНТАНКА»
Троцкий Михаил Владимирович владеет тюменской сетевой компанией ООО “Зуммер” - магистральным оператором, который проектирует и прокладывает линии связи. Доходы Троцкого растут и он впервые попал в список богатых.
ООО «ТРЕСТ УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ»
ООО «СЗ МИДГАРД РУС»
ООО «БАЗИС-МОТОРС»
ООО «БМ-АВТО»
Шаговая Оксана Николаевна - единственная девушка в нашем топе, владеющая частью автомобильного бизнеса в Тюмени. Является компаньоном Александра Беляева и ООО “Базис-Моторс”. Она также ранее не попадала в список богатых.
ООО «АВТОСТОП»
ООО «МОСТ-СЕРВИС»
ООО ДОК «ЮНЫЙ ГЕОЛОГ»
ООО «МОСТ-ИНВЕСТ»
ООО «СТРОЙТЕХНИКА»
ООО «ТЕХСТРОЙ»
ООО «СКТ»
ООО «РЕЙТЕРН»
Руссу Сергей Николаевич - сын Николая Руссу, его компании как раз специализируются на обслуживании строительства, в том числе - дорожного. Ранее в списках богатых Тюменской области не фигурировал.
ООО «ОЛАН»
ООО «ЛИТЕР»
ООО «АДОНИС»
ООО «ТЕССА»
ООО «ПЕРСПЕКТИВА»
ООО «СТРАТЕГИЯ»
ООО «ВЕНА-ВИОЛЕТТА»
ООО «ЖИВА»
ООО «ИНТЕГРАЛ»
Старцева Елена Вячеславовна - совладелица тюменской кондитерской компании “Вена-Виолетта”. Кондитерский бизнес Старцевой неплохой доход, но основной заработок ей дает ООО “Перспектива” - ресторанный бизнес. Она впервые в списке самых богатых людей Тюменской области.
ООО «ЮК „ПРОФФ“»
ООО «КВОЛИТИ-ТЮМЕНЬ»
ТОВАРИЩЕСТВО НА ВЕРЕ «ООО „СИБАЛЬЯНС“ И КОМПАНИЯ»
ООО «ВЕНА-ВИОЛЕТТА»
ООО «ТМ ДЕВЕЛОПМЕНТ»
ООО ЗДОРОВАЯ ВОДА»
Горицкая Лидия Васильевна владеет долями в компаниях ООО "ЮК "ПРОФФ", ООО "КВОЛИТИ-ТЮМЕНЬ", ООО "ВЕНА-ВИОЛЕТТА", ООО "ТМ ДЕВЕЛОПМЕНТ" и других. По сумме чистых активов в 330 млн рублей входит в число пятидесяти лучших рейтинга самых богатых людей Тюменской области.
ООО «ДРУЖБА-НИВА»
ООО «КОНТАКТ»
Шишканов Валерий Алексеевич - совладелец аграрного бизнеса ООО "ДРУЖБА-НИВА" в Тюменской области. Валерию Алексеевичу принадлежит большая часть аграрного предприятия, но их других компаний у него лишь ООО “Контакт”, а потому, пока другой Шишканов поднимается в топе, Валерий Алексеевич падает с 68-го места на 89-е.
ООО «РТЭС»
ООО «ТРОЯН»
Пащенко Андрей Юрьевич владеет бизнесом в автомобильной сфере. Он является владельцем и гендиректором компании «РОСТРАНСЭНЕРГОСЕРВИС», которая занимается техническим обслуживанием и ремонтом автомобилей.
ООО «ВАССЕРТЕХНИК»
ООО «ФИНТЕХНИК»
ООО «СИЛА СЕВЕРА»
ООО «ХАУС ГРУПП»
ООО «ТДС-РАЗВИТИЕ»
Бабенко Александр Борисович владеет долями ряда предприятий в Тюмени и на Ямале. Доходы от производства пластмассовых изделий (ООО “Хаус Групп”), складирования и транспортировки ГСМ (ООО “Сила Севера”) дали бизнесмену возможность впервые попасть в топ богатых.
ООО «САНТОС»
ООО «ЭРМИНА»
ООО «ФОРТУНА»
ООО ЗДОРОВАЯ ВОДА»
ООО «ПЕРСПЕКТИВА»
ООО «ПРЕМЬЕРА»
Дворникова Мария Ивановна - доверенное лицо Владимира Пискайкина, компаньон Елены Старцевой, она владеет 50 % долей ООО “Перспектива”, поэтому она пока на 92-й строчке, но впервые в топе богатых Тюменской области.
ООО «ЛЕГИОН»
ООО «ПУРГЕОКОМ»
ООО «АКВАКУЛЬТУРА»
ООО «ЭКОПРОДУКТ»
ООО «АВТОДОМ»
ООО «СИБЖИЛСТРОЙ»
Черкасова Людмила Адамовна - бенефициар нескольких компаний в Тюменской области и Карелии. Оказание кадастровых услуг и землеустроительные работы приносят ей основной доход, ведь фирма часто сотрудничает с северными компаниями. Однако Черкасова упала в топе с 52-го места на 93-е.
ООО «АЛЬТАИР-2»
ООО «СТРОЙТЕХНИКА»
ООО «СМС»
ООО «ТЕХСТРОЙ»
ООО «РЕЙТЕРН»
ООО «СТРОЙТЕХНИКА»
Гаврилов Анатолий Александрович - владелец строительных компаний, работающих в Тюмени. Близкий соратник Николая Руссу и компаньон полного тезки его сына - Сергея Руссу. Занимает лишь 94-ю строчку, но продажа долгостроя на Камышинской может улучшить его положение.
ООО «ДЕЛОВАЯ ЖИЗНЬ»
ООО «НИС»
ООО «СПЕКТРПРОМТОРГ»
ООО «ТК»
ООО «ТРАНССНАБ»
ООО «ТЮМЕНЬСТРОЙМОНТАЖ»
ООО «ПСК ДОМ»
ООО «ФИНТРЕЙД-ТЮМЕНЬ»
ООО «ТСЗ2
Вольфсон Галина Леонидовна - супруга Михаила Вольфсона, являющегося владельцем «ПСК Дом». Так как Галина Леонидовна имеет отношения к группе компаний ПСК, из-за чего и числится в топе Богатых Тюменской области.
ООО «СОЦ „СПУТНИК“»
ООО «СУХМЕНСКОЕ»
ООО «РТЭС»
ООО «БАРС»
ПК «ЛЕСНОЙ»
ООО «ДК „СМАРТСТРОЙСИТИ“»
Низамов Александр Маратович владеет долями компаний, известных в Тюменской области торговых площадок. Но ранее он был в топе на 46-м месте, а в этот раз упал на 50 позиций. Падение временное, компании Владимира Шевчика и Александра Низамова покажут хорошую прибыль по итогам 2022 года.
АО «ТЮМЕНСКИИ КХП»
ООО «КОМПЛЕКС»
Васильеву Владимиру Николаевичу принадлежит доля «Тюменского комбината хлебопродуктов». Но дела идут не в гору, с 78 места он упал до 97-го.
ООО «ЗАВОД СИББУРМАШ»
ООО ППН «СИББУРМАШ»
ООО «ТОТАЛ ЭКЛИПС»
3 % тюменского ППН “СИББУРМАШ” способствовали появлению Марковцова Николая Александровича в топе. Он стал уже шестым совладельцем этого предприятия. Импортозамещение в сфере нефтегазосервиса дает шанс попасть в топ надолго.
ООО «БПС»
ООО «ТИС»
Антипов Дмитрий Николаевич - самый богатый депутат Тюменской гордумы, член совета директоров ОАО "ТДСК", ему принадлежит ООО “БПС”. Совместно с Николаем Щепелиным он также владеет ООО “ТИС”. Все в сумме позволяет ему впервые появиться в топе богатеев.
ООО «КОРПОРАЦИЯ „ПРОГРЕСС ТМ“»
Стариков Сергей Петрович замыкает топ богатых Тюменской области владелец предприятия, работающего с промышленными химикатами - “Корпорация Прогресс ТМ”. Она обеспечила первое место в списке богатеев, правда, с конца.