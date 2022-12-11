Тюменцы обвинили чиновников в растрате денежных средств

Между тем, на обслуживание горки в районе карьера «Школьный» из бюджета выделено более семнадцати тысяч рублей. Как следует из документов закупки управы Восточного округа, подрядная организация за эти деньги должна не только подготовить корку к эксплуатации, но и следить за ее состоянием в течение зимнего периода. Правда, к выполнению работ подрядчик должен приступить только через пять дней — с 16 декабря. Всего в ВАО на содержание горок в этом году потратят более 559 тысяч рублей.