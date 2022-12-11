Тюменцы обвинили чиновников в растрате денежных средств

«За зимними горками не ухаживают, не чистят, не подливают. Дети вынуждены кататься по голому дереву. Хотя из бюджета города ежегодно выделяются хорошие деньги. Контрактами предусмотрено ежедневное их обслуживание. Куда смотрят управы округов?» — возмутились тюменцы.
В комментариях под постом горожане отметили, что местным жителям нужно самим собраться и залить горку для детей, а не ждать, когда это сделают чиновники.
Между тем, на обслуживание горки в районе карьера «Школьный» из бюджета выделено более семнадцати тысяч рублей. Как следует из документов закупки управы Восточного округа, подрядная организация за эти деньги должна не только подготовить корку к эксплуатации, но и следить за ее состоянием в течение зимнего периода. Правда, к выполнению работ подрядчик должен приступить только через пять дней — с 16 декабря. Всего в ВАО на содержание горок в этом году потратят более 559 тысяч рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в тюменской деревне Патрушево ликвидировали опасную горку после жалоб местных жителей. На данный момент вокруг конструкции установлены ограждения.