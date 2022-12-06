В Патрушево ликвидировали опасную горку, на которую жаловались тюменцы

Как выяснилось, горка расположена на территории частного парка «Древо жизни» и, по сути, является обычным холмом, приспособленным местными школьниками под место для катания. Однако ее склон выходит на дорогу. В связи с этим было принято решение установить ограждения вокруг импровизированной горки в целях безопасности.