В Патрушево ликвидировали опасную горку, на которую жаловались тюменцы

Информация о том, что в Патрушево школьники катаются на опасной горке появилась в социальных сетях в воскресенье. Накануне сооружение обследовали сотрудники Госавтоинспекции, администрации деревни.
Как выяснилось, горка расположена на территории частного парка «Древо жизни» и, по сути, является обычным холмом, приспособленным местными школьниками под место для катания. Однако ее склон выходит на дорогу. В связи с этим было принято решение установить ограждения вокруг импровизированной горки в целях безопасности.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменцы в появлении опасной горки обвинили администрацию муниципалитета. Горожане отметили, что власти не могут обустроить для детей безопасную зимнюю горку.