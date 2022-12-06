nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

В Патрушево ликвидировали опасную горку, на которую жаловались тюменцы

Сегодня, 05:37
Фото: ГИБДД

В деревне под Тюменью ликвидировали опасную горку

В тюменской деревне Патрушево ликвидировали опасную детскую горку с выездом на автодорогу. Накануне возле сооружения установили временные ограждения.
Сюжет
Тюмень

Информация о том, что в Патрушево школьники катаются на опасной горке появилась в социальных сетях в воскресенье. Накануне сооружение обследовали сотрудники Госавтоинспекции, администрации деревни.

Как выяснилось, горка расположена на территории частного парка «Древо жизни» и, по сути, является обычным холмом, приспособленным местными школьниками под место для катания. Однако ее склон выходит на дорогу. В связи с этим было принято решение установить ограждения вокруг импровизированной горки в целях безопасности.

Ранее «Наш Город» писал, что тюменцы в появлении опасной горки обвинили администрацию муниципалитета. Горожане отметили, что власти не могут обустроить для детей безопасную зимнюю горку.

 

В Тюмени дети катаются на опасной горке
Узнать подробнее
#Валентина Бурнашева#Общество#Жалобы#ГИБДД#Горки зимой#Тюмень#Благоустройство#Тюменская область
Подпишитесь
Итоги недели. Сестра убитой Насти Муравьевой о фото, сопротивление силовикам, суд сотрудников ГИБДД
Вчера, 04:56
Жизнь в комфорт-классе: мнение дизайнеров интерьеров
Вчера, 06:51
В Тюмени пройдет новогодняя выставка-продажа от ведущих застройщиков региона
Вчера, 09:53
«Страна Девелопмент» тестирует новые технологии строительства
Вчера, 12:15
Тюменцу-пастафарианцу отказали в получении паспорта из-за фото с дуршлагом на голове
Вчера, 06:15
Тюменцы могут получать скидку в 7 рублей в общественном транспорте
Вчера, 05:09