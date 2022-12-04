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В Тюмени дети катаются на опасной горке

Сегодня, 11:28
Фото: ЧС Тюмень
В тюменском микрорайоне Патрушево школьники организовали себе горку с выездом на автомобильную дорогу. Об опасном развлечении детей сообщили очевидцы в социальных сетях.
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Тюмень
«Патрушево. Дети катаются с горки на дорогу», — сообщил автор.

В комментариях под постом горожане обвинили с ложившейся ситуации администрацию города. Тюменцы отметили, что из городского бюджета тратят миллионы рублей на ненужные проекты, но при этом не могут оборудовать зимнюю горку для школьников.

«В прошлом году администрация делала горку у нас в сквере Никольский. Но в этом году сказали горки не будет, так как горка — это теперь аттракцион. А аттракционы, за которыми нет присмотра, запрещены. Итог — горки нет, все катаются по склонам. Наверно, бесплатные горки больше не будут строить, раз это аттракцион», — отметила Екатерина А.

Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюмени раскритиковали пешеходный бульвар на улице Дзержинского. Горожане отметили, что теперь из-за пешеходного проспекта в этот район стоит в пробках.

Тюменцы раскритиковали пешеходный бульвар на Дзержинского
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#Валентина Бурнашева#Тюмень#Благоустройство#Общество#Новости тюмени#Жалобы#Развлечения#Горки зимой
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