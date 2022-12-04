В Тюмени дети катаются на опасной горке

«В прошлом году администрация делала горку у нас в сквере Никольский. Но в этом году сказали горки не будет, так как горка — это теперь аттракцион. А аттракционы, за которыми нет присмотра, запрещены. Итог — горки нет, все катаются по склонам. Наверно, бесплатные горки больше не будут строить, раз это аттракцион», — отметила Екатерина А.