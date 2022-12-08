Тюменцев ждут 40-градусные морозы на новогодних каникулах

В первый день 2023 года немного потеплеет — до — 23 — 26. 2 и 3 января термометры покажут — 15 — 14 в светлое время суток и до — 18 — 28 в ночные часы. Также в эти дни вероятны осадки в виде снега.
4 января, по прогнозам метеорологов ожидается ясная погода. Днем температура воздуха составит — 20 — 22, к ночи похолодает до — 42. Но на следующий день, 5 января, потеплеет до — 14 — 17 и вновь пойдет снег. В пятницу, 6 января, сохранится аналогичная погода, а в Рождество, 7 января, термометры не опустятся ниже — 11 — 15. В последний день новогодних каникул ожидается — 10 — 12.
Ранее «Наш Город» писал, что в этом году продолжительность новогодних каникул составит девять дней — с 31 декабря по 8 января включительно.