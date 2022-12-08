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Тюменцев ждут 40-градусные морозы на новогодних каникулах

Сегодня, 06:35
Фото: 1MI

На новогодних каникулах в Тюмени похолодает до — 42

Тюменцам обещают 30-градусные морозы на Новый год. По прогнозам синоптиков, 31 декабря столбики термометров ночью опустятся до — 31, в дневные часы температура воздуха составит — 26.
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Тюмень

В первый день 2023 года немного потеплеет — до — 23 — 26. 2 и 3 января термометры покажут — 15 — 14 в светлое время суток и до — 18 — 28 в ночные часы. Также в эти дни вероятны осадки в виде снега.

4 января, по прогнозам метеорологов ожидается ясная погода. Днем температура воздуха составит  — 20 — 22, к ночи похолодает до — 42. Но на следующий день, 5 января, потеплеет до — 14 — 17 и вновь пойдет снег. В пятницу, 6 января, сохранится аналогичная погода, а в Рождество, 7 января, термометры не опустятся ниже — 11 — 15. В последний день новогодних каникул ожидается — 10 — 12.

Ранее «Наш Город» писал, что в этом году продолжительность новогодних каникул составит девять дней — с 31 декабря по 8 января включительно.

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